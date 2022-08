OBRAZEM: Evropští skauti se sešli opět v Praze, akce se tam koná po 25 letech

Po dvaceti pěti letech se do Prahy vrátilo Středoevropské skautské Jamboree, které je určeno pro skautské teenagery ve věku 14 až 17 let. Akce se koná od 2. do 12. srpna v pražské Stromovce a očekává se účast 1 200 skautek a skautů z řad evropských zemí a Izraele.