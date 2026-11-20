Opatření budovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) letos v létě, poprvé se tu semafory rozsvítily v první listopadový týden.
„Křižovatka byla dlouhodobě extrémně vytížená, podle posledního sčítání dopravy tudy denně projede 60 až 80 tisíc vozidel,“ řekl iDNES.cz Luděk Hubáček z ŘSD.
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Několik stovek metrů komunikace dostalo v létě také nový povrch, opravena byla svodidla. Nové (či opravené) je tu vodorovné značení, přibyly cyklopruhy.
Nájezdové a sjezdové rampy tu byly vybudovány v roce 2015. Značně tím tehdy ulevily dopravě, auta při odbočení na Zličín nemusela už využívat až sjezdy o pár stovek metrů dál a při další cestě na Chrášťany zahlcovat komunikaci u metra a obchodního centra.
Jenže vysoké zatížení sjezdů a nájezdů, na nichž se řidiči museli řídit jen dopravními značkami, často způsobovalo neúměrné zdržení a kolony, které se tvořily na Pražském okruhu daleko před nájezdem hlavně ve směru od letiště a kdy docházelo ke kolizním situacím.
„Kdy auta odbočující z D0 do ulice Na Radosti nedala přednost v jízdě vozidlům jedoucím směrem na Chrášťany, nebo do centra. Tyto situace často končily bočními střety,“ popisoval dál Hubáček.
Vytížené tu byly křižovatky zejména v ranních a odpoledních špičkách.
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Podle ŘSD úprava křižovatky a semafory ulevily provozu na D0, protože kolony popojíždějící po rampě do ulice Na Radosti už nezasahují zpět do pruhu na okruhu.
Někteří řidiči už ale novou světelnou úpravu komentovali v tom smyslu, že se nyní tvoří kolony k semaforům už od Chrášťan, někdy i přes vesnici.
„Přijde mi, že ta zelená na odbočení vlevo na okruh je dost krátká, a proto tam auta víc stojí. Vlastně už od kruhového objezdu Chýně – Chrášťany, někdy i dál. Hlavně v ranní špičce, kdy tam kvůli novým semaforům nabírají velkou ztrátu i autobusy MHD mířící na metro,“ poznamenal řidič Marek, který tímto úsekem jezdí každý den.
Jestli se tedy nová úprava lépe osvědčí, se ukáže tedy nejspíš až časem.