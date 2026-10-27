Sítenský most v Kladně překlenuje stejnojmenné údolí. Je vysoký 15 metrů, široký téměř 20 a na délku měří 144 metrů. Vede po něm jedna z nejdůležitějších dopravních komunikací Kladna, spojnice centra města se sídlišti na Sítné a ve čtvrti Kročehlavy.
Za šedesát let provozu je ve špatném stavu a začne jeho dlouhodobě plánovaná kompletní rekonstrukce. Celkové odhadované náklady by neměly přesáhnout 200 milionů korun. Práce provede společnost Metrostav, která vyhrála v tendru na zhotovitele. Nejzazší termín dokončení stavby je začátek června roku 2029.
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„Cílem je ale zprovoznit most dříve, pokud to stavba umožní,“ sdělil mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral. Konstrukce mostu dospěla ke konci své životnosti. Bude kompletně odstraněna, a to včetně nosných pilířů. Nový most by měl vydržet minimálně dalších 80 let.
Most odstřelí
Přípravné práce na demolici odstartují dnem uzavření mostu. Zahrnují přeložení inženýrských sítí, například teplovodu nebo optických kabelů, na provizorní lávku, nebo demontáž zábradlí a osvětlení.
„Součástí bude také příprava odstřelu mostu, který je plánován na přelom ledna a února příštího roku. Specialisté rovněž zajišťují opatření k ochraně rostlin a živočichů, včetně kontrolovaného vystěhování netopýrů přebývajících ve spárách mostní konstrukce,“ informoval Heral.
Několik objízdných tras
Po Sítenském mostě nyní projede ve všedních dnech průměrně 10 tisíc vozidel. O víkendech a svátcích zhruba polovina. Pobrat je budou muset na téměř dva a půl roku jiné komunikace.
Zhuštění dopravy západním směrem lze čekat především v ulicích Josefa Čapka, Železničářů, Ke Stadionu, která byla před nedávnem opravena, a Petra Bezruče. Východním směrem v ulicích Dr. Foustky, Dlouhá a Josefa Hory kolem divadla.
Zároveň je navržen takzvaný velký objízdní okruh, který Sítnou zcela míjí a povede přes ulice Ke Stadionu, Čs. armády, Generála Klapálka, Unhošťská a Milady Horákové. Řidiče budou na objízdné trasy navádět informační tabule. Dojde také k úpravám frekvence semaforů na světelných křižovatkách.
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„Po dobu uzavírky Sítenského mostu očekáváme zhruba čtvrtinový nárůst dopravy v uvedených ulicích. Hustotu dopravy v nich budeme monitorovat. Pokud to bude nutné, zvýšíme četnost jejich úklidů i letního kropení. Po zprovoznění mostu vyhodnotíme jejich stav a a ulice pak budou adekvátně rekonstruovány,“ řekl primátor Milan Volf.
Zároveň dodal, že v době stavby nového mostního tělesa projdou opravou i dočasně zaslepené úseky ulice Cyrila Boudy které k němu směřují od centra i od Sítné.
Obyvatelé Kladna musí počítat také s omezením pohybu přímo v sítenském údolí, které je důležitou relaxační zónou. Zejména v blízkém okolí stavby.
„Hlavně po setmění nemusí být pohyb údolím plným zákoutí pocitově příjemný, proto zde po dobu stavby posílíme přítomnost hlídek strážníků. Instalován tady bude i přenosný kamerový bod,“ sdělil primátor.
Autobusy pojedou jinudy
Vzhledem k tomu, že přes most projíždí řada autobusových linek městské i meziměstské dopravy, musí cestující počítat i se změnami jejich trasování a přesuny autobusových zastávek.
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Například stávající zastávky v ulici Cyrila Boudy najdou azyl blízko restaurace U České Lípy v ulici Petra Bezruče. Zastávky Sítná na opačné straně mostu pak cestující najdou na parkovišti u kina Hutník a také v ulici Jaroslava Kociána v blízkosti křižovatky u Kokosu, pro linky 610 a 613 na křižovatce ulic Josefa Čapka a Redaktora Boučka.
Objízdnými trasami se budou pohybovat i vozy složek integrovaného záchranného systému. Záchranáři, hasiči i policisté se shodují, že by to na dojezdové časy k mimořádným událostem nemělo mít zásadní vliv.