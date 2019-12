Silvestr omezí parkování v centru Prahy, PID prodlouží provoz metra

Na pořádek a bezpečnost oslav budou dohlížet policisté a strážníci, na Vltavě budou připraveny také hlídky na člunech, v pohotovosti budou zdravotníci i hasiči.



Na Václavském náměstí nebude možné parkovat a řidiči se na náměstí nedostanou z ulic Wilsonova, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách. „Dopravní opatření se dotknou také okolí Staroměstského náměstí, kde bude zakázán vjezd do ulic Jáchymova a Pařížská,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Zákaz parkování bude platit na Václavském náměstí 31. prosince od 12:00 do 10:00 následujícího dne. Zákaz vjezdu na náměstí začne na Silvestra v 16:00 a potrvá opět do 1. ledna do 10:00. Výjimku budou mít automobily integrovaného záchranného systému a na Nový rok ráno také vozy zásobování. Omezení vjezdu na Staroměstské náměstí bude platit na Silvestra od 20:00 do třetí hodiny ráno.

Půl hodiny před silvestrovskou půlnocí se pro dopravu uzavře ulice Křižovnická u Karlova mostu v úseku Platnéřská - Anenská, znovu se otevře v 01:30. Od 21:00 do 02:00 řidiči neprojedou ani malostranskou ulicí Josefská.

Na Václavském a Staroměstském náměstí budou připraveny sanitky pražské záchranné služby, na Václavském náměstí bude tradičně i zdravotnický kamion Golem, ve kterém lze ošetřit až 12 lidí najednou. Rušno mají o silvestrovské noci každoročně i hasiči, kteří často vyjíždějí k požárům způsobených zábavní pyrotechnikou.

Dopravní podnik kvůli silvestrovským oslavám prodlouží provoz metra přibližně do 02:30, soupravy budou jezdit každých deset minut. Bližší informace o provozu MHD na přelomu roku lze najít na webu dopravního podniku.

Řidiči se musejí připravit 1. ledna večer také na krátkodobá dopravní omezení v okolí ulice Wilsonova kvůli promítání novoročního videomappingu na historickou budovu Národního muzea. V časech projekcí, tedy v 18:15, 19:15 a 20:15, policie v této části magistrály na nezbytně nutnou dobu zastaví dopravu a podle potřeby ji bude také odklánět. V době od 17:00 do 21:00 bude pro dopravu uzavřena horní část Václavského náměstí a bude zde platit zákaz parkování, dodal Hofman.