VIDEO: 35 tun odpadu. Prahu po bujarých oslavách uklízely desítky lidí

Pracovníci Pražských služeb uklidili v dopoledních hodinách od pozůstatků silvestrovských oslav všechny hlavní lokality v centru Prahy a jejich okolní ulice. Nejprve začali pracovat na Václavském, Staroměstském a Malostranském náměstí, Karlově mostě a na Hradčanech.

„Stroje vyjely do ulic stejně jako v minulých letech ve tři hodiny ráno, ruční úklid pak začal v pět,“ uvedl vedoucí technicko-výrobního odboru Pražských služeb Zdeněk Záluský.

TSK Praha (Twitter) @TSKPraha Na nepořádek po oslavách Nového roku jsme připraveni. Čeká nás úklid takřka 200 tis. m2 plochy. Připraveno je sto lidí na ruční čištění a více než třicet strojů... Bude-li to technicky možné začneme ve 3:00 v centru a hrubý úklid chceme skončit do 10:00.

Ve 14 hodin nastoupí odpolední směna, která bude z ulic prvního pražského obvodu odstraňovat nepořádek nanovo. „To již bude normální úklid, jaký provádíme i v jiných dnech,“ uvedl Záluský. Ostatní městské části si budou muset na uklízecí čety počkat do příštích dnů.

„Očekáváme stejné množství odpadu jako loni, tedy zhruba 35 tun,“ prohlásil Záluský. Podle něj by se měla během středy stihnout poklidit Praha 1, úklid ostatních pražských oblastí bude následovat v dalších dnech.

V centru metropole úklidová služba rozmístila také dvanáct kontejnerů. Šest na Václavské náměstí, dva na Staroměstské a po jednom v Křižovnické, Havelské, Mostecké ulici a na Malostranském náměstí. Vyplývá to z webových stránek Technické správy komunikací.

Pracovníci, kteří se na úklidu podílejí, každoročně doufají, že Prahu nezasype sníh. Úklid by se v takovém případě protáhl až o 48 hodin. Sníh by se musel odvážet průběžně na náplavku Na Františku, kde by se odstraňovaly nečistoty.

Sníh by komplikoval i likvidování odpadu ve spalovně. Pokud by sníh napadl, práce by se protáhly až o dva dny a podražily až na dvojnásobek.

Pracovníci uklízejí centrum metropole bez omezení provozu, uzavírka je pouze na Václavském náměstí. Auta pustí Pražské služby do oblasti opět před 8 hodinou ranní. Největší problémy dělá podle Záluského uklízečům Křížovnická ulice, kde kvůli zaparkovaným vozům taxislužeb nemohou pořádně pracovat.

Konec starého a začátek nového roku oslavilo v centru Prahy několik tisíc lidí, především cizinců. Václavské náměstí patřilo tradičně pyrotechnice, podle vyjádření hasičů a záchranářů ale nebyly letošní oslavy bouřlivější než v minulých letech.