Silvestr v Praze. Kde pořádají ohňostroj a tipy na netradiční vítání nového roku

Jana Sobíšková
  8:00
Přípravy na silvestrovskou noc vrcholí. Do Prahy podle odhadů Prague City Tourism přijelo slavit až 100 tisíc turistů. Hostiny i mejdany chystají restaurace, hudební kluby, i na lodě brázdící Vltavu. Připíjet se bude také v některých pražských divadlech. Přestože platí vyhláška o zákazu odpalování zábavní pyrotechniky, v ulicích nebudou chybět rachejtle. Slavit se dá ale i jinak.
Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidé na Staroměstském náměstí v Praze slaví konec roku. (31. prosince 2024)
Novoroční ohňostroj nad Prahou (1. ledna 2024)
Podle Jakuba Chlebany z oddělení rezervací restaurace Tower Park Praha na Žižkovské věži je velký zájem oslavit konec roku například „v oblacích“.

„V kontextu let je to slabší podívaná než bývala v minulosti, ale například loni to bylo docela bohaté. A naši hosti spoléhají na to, že se najdou jedinci, kteří petardy odpalovat budou,“ sdělil Chlebana.

Zářivé barvy na nočním nebi budou k vidění z oblíbených pražských vyhlídek, jako jsou Petřínské a Riegrovy sady, z metronomu na Letné, ale i z méně známých míst na pražských perifériích, jako například na louce v ulici Na Rybářce v Suchdole.

Zákaz pyrotechniky zamotal Čechům hlavu. Jak najít místo na silvestrovský ohňostroj

Obyvatelé východní části hlavního města se mohou dokonce o půlnoci pokochat oficiálním novoročním ohňostrojem v Běchovicích, které jsou spolu s Koloději a Újezdem nad Lesy jedinými z městských částí, které letos podobnou akci organizují.

Silvestrovský program myslí také na děti. Ty lákají nejen zábavní parky, například Majaland u pražského letiště, ale i velká rodinná akce na Staroměstském náměstí, kterou pořádá Prague City Tourism. Program začne v 17 hodin a naváže na něj zhruba sedmihodinová show, během níž se dětská část postupně promění v hudební maraton.

Česko se chystá vstoupit do nového roku. Centrum oslav bude tradičně v Praze

Program pro introverty

Silvestrovskou zábavu si nemusí odpírat ani introverti, kteří se mohou dokonce seznámit, a to například v deskoherním baru Deskohub na Palmovce. Pro hráče všech věkových kategorií je tu k dispozici až 300 různých deskových her.

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

„Chodí k nám rodiny i jednotlivci, stoly máme i pro anglicky mluvící,“ přiblížila majitelka podniku Danica Dimitrijević. Silvestr v deskoherním klubu je podle ní zajímavý, protože člověk může přijít slavit také sám a třeba se i seznámit. Těchto návštěvníků dnes večer očekávají hodně.

„Nad deskovkou mizí ostych, když člověk neví, co má říkat. Tady musí hrát a mluvit může ke hře. Tím odpadá trapné ticho, což je i naše motto. Deskovkáři bývají introverti, kteří pracují sami na home office a nemají jak interagovat s jinými lidmi, proto je náš podnik láká,“ vysvětlila majitelka.

Dvacítka pražských divadel dnes odehraje silvestrovské představení v žánrech komedie, hudební představení a vztahová dramata. Některá pozvou diváky i k přípitku. Národní divadlo má v programu balet Louskáček: Vánoční příběh a Laterna magika uvede představení Poe a Verdiho operu La traviata.

Novoroční dárky

Hlavní město si pro své obyvatele připravilo akci Novoroční dárek pro Pražany, kteří se letos budou muset obejít bez ohňostroje, ale i videomappingu, který město v minulosti pořádalo. „Místo novoročního ohňostroje veřejnosti nabízíme možnost užít si tento den se zvýhodněným vstupným do vybraných městských organizací,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Mezi místy, které mohou zájemci na Nový rok výhodně navštívit, jsou například botanická zahrada v Troji, a to za poloviční vstupné. Za 100 korun se návštěvníkům otevřou dveře také Muzea MHD ve Střešovicích nebo Zoo Praha. Galerie hl. m. Prahy na Nový rok nabídne vstupné 1+1 zdarma na všechny krátkodobé výstavy.

Silvestr do Prahy přiláká až sto tisíc lidí, úklid začne už ve tři ráno

Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna a Hvězdárna Ďáblice nabízejí vstupné ve výši dětského pro všechny a na Vyšehradě lze za výhodné vstupné 1+1 zdarma navštívit výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu nebo za jednotné vstupné 100 korun absolvovat komentovanou prohlídku Kasemat. Vstup zdarma umožní Muzeum Prahy, a to do své nově zrekonstruované hlavní budovy na Florenci. Do objektů Clam-Gallasův palác a Dům U Zlatého prstenu se Pražané podívají za 80 korun.

K akci se letos nově připojí také vzdělávací centrum HW Lab, které na Nový rok chystá den otevřených dveří.

Noční tramvaje pojedou na Silvestra co 15 minut, metro a autobusy i ve dvě ráno

Na Nový rok mohou Pražané zavítat také na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlové bludiště jen za 50 korun.

„Jde o poděkování pro Pražany, pro lidi s bydlištěm v Praze, takže je nutné prokázat se třeba Lítačkou s pražskou adresou,“ upozornila Barbora Šoulcová z Prague City Tourism.

1. ledna 2025
Silvestr v Praze. Kde pořádají ohňostroj a tipy na netradiční vítání nového roku

31. prosince 2025

Požár a výbuch poškodil zdi bytu v Praze, hasiči zachránili dva lidi

Požár a výbuch bytu ve Vršovicích (31. prosince 2025)

V pražských Vršovicích v noci na dnešek hořelo v bytě, následný výbuch poškodil zdi. Hasiči z objektu zachránili dva lidi, jednoho z nich předali do péče zdravotnických záchranářů.

31. prosince 2025  6:11

Manžel paní Nežádoucí. Pohodu na Labi nahradilo drama, teď se Shumate hledá

J. T. Shumate z Nymburka se připravuje na zápas.

Rok přeplněný radostnými i dramatickými událostmi prožil americký basketbalista J. T. Shumate. V březnu mu manželka Mariah přivedla na svět dvě rozkošné dcerky, v květnu slavil s Nymburkem další...

31. prosince 2025  6:01

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak srazil a usmrtil muže

ilustrační snímek

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak dnes večer srazil a usmrtil muže. Kvůli nehodě nabraly zpoždění lokální i mezinárodní spoje. Vyplývá to z informací pražské zdravotnické záchranné služby a...

30. prosince 2025  21:21

Kyberšikana sílí, navrhované omezení mobilů ve školách má snížit její riziko

ilustrační snímek

Kyberšikana mezi školáky jede ve velkém. Setkala se s ní polovina dětí. Statistika Linky bezpečí ji eviduje dokonce zvlášť. Meziroční nárůst byl letos 26 procent. Žáci se v online prostoru...

30. prosince 2025

Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí

Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)

U požáru garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku zasahovali v úterý hasiči, oheň poškodil i sousední rodinný dům. Jeden člověk utrpěl lehké popáleniny, záchranáři ho převezli do nemocnice. Předběžná...

30. prosince 2025  14:10

Kouč Veselý černý závěr podzimu ustál, na Sinjavského mají Bohemians dvě nabídky

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, během utkání na Slavii.

Čtyři porážky za sebou se skóre 1:8, sesun na dvanáctou příčku. Přesto nepovedený závěr podzimu Jaroslav Veselý, trenér fotbalistů Bohemians, ustál. „Trenér Veselý povede mužstvo i v jarní části...

30. prosince 2025  12:57

V kolejišti u pražského hlavního nádraží ležel mrtvý cizinec, nález omezil vlaky

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Nález mrtvého muže v kolejišti zastavil v úterý ráno v Praze na zhruba 20 minut provoz vlaků z hlavního nádraží směrem na Smíchov a do Vršovic. Mrtvým je mladý cizinec. Provoz byl po 8. hodině...

30. prosince 2025  8:23,  aktualizováno  12:16

Řemesla dál strádají. Mzdy v Praze nejvíc stoupají ředitelům a specialistům

ilustrační snímek

Bohatší Vánoce i oslavy konce roku si letos mohou užít Pražané. Alespoň to plyne z aktuálních analýz vývoje průměrné hrubé mzdy zaměstnanců, vypracované Českým statistickým úřadem (ČSÚ) za 3....

30. prosince 2025  12:05

