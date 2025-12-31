Podle Jakuba Chlebany z oddělení rezervací restaurace Tower Park Praha na Žižkovské věži je velký zájem oslavit konec roku například „v oblacích“.
„V kontextu let je to slabší podívaná než bývala v minulosti, ale například loni to bylo docela bohaté. A naši hosti spoléhají na to, že se najdou jedinci, kteří petardy odpalovat budou,“ sdělil Chlebana.
Zářivé barvy na nočním nebi budou k vidění z oblíbených pražských vyhlídek, jako jsou Petřínské a Riegrovy sady, z metronomu na Letné, ale i z méně známých míst na pražských perifériích, jako například na louce v ulici Na Rybářce v Suchdole.
Obyvatelé východní části hlavního města se mohou dokonce o půlnoci pokochat oficiálním novoročním ohňostrojem v Běchovicích, které jsou spolu s Koloději a Újezdem nad Lesy jedinými z městských částí, které letos podobnou akci organizují.
Silvestrovský program myslí také na děti. Ty lákají nejen zábavní parky, například Majaland u pražského letiště, ale i velká rodinná akce na Staroměstském náměstí, kterou pořádá Prague City Tourism. Program začne v 17 hodin a naváže na něj zhruba sedmihodinová show, během níž se dětská část postupně promění v hudební maraton.
Program pro introverty
Silvestrovskou zábavu si nemusí odpírat ani introverti, kteří se mohou dokonce seznámit, a to například v deskoherním baru Deskohub na Palmovce. Pro hráče všech věkových kategorií je tu k dispozici až 300 různých deskových her.
„Chodí k nám rodiny i jednotlivci, stoly máme i pro anglicky mluvící,“ přiblížila majitelka podniku Danica Dimitrijević. Silvestr v deskoherním klubu je podle ní zajímavý, protože člověk může přijít slavit také sám a třeba se i seznámit. Těchto návštěvníků dnes večer očekávají hodně.
„Nad deskovkou mizí ostych, když člověk neví, co má říkat. Tady musí hrát a mluvit může ke hře. Tím odpadá trapné ticho, což je i naše motto. Deskovkáři bývají introverti, kteří pracují sami na home office a nemají jak interagovat s jinými lidmi, proto je náš podnik láká,“ vysvětlila majitelka.
Dvacítka pražských divadel dnes odehraje silvestrovské představení v žánrech komedie, hudební představení a vztahová dramata. Některá pozvou diváky i k přípitku. Národní divadlo má v programu balet Louskáček: Vánoční příběh a Laterna magika uvede představení Poe a Verdiho operu La traviata.
Novoroční dárky
Hlavní město si pro své obyvatele připravilo akci Novoroční dárek pro Pražany, kteří se letos budou muset obejít bez ohňostroje, ale i videomappingu, který město v minulosti pořádalo. „Místo novoročního ohňostroje veřejnosti nabízíme možnost užít si tento den se zvýhodněným vstupným do vybraných městských organizací,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Mezi místy, které mohou zájemci na Nový rok výhodně navštívit, jsou například botanická zahrada v Troji, a to za poloviční vstupné. Za 100 korun se návštěvníkům otevřou dveře také Muzea MHD ve Střešovicích nebo Zoo Praha. Galerie hl. m. Prahy na Nový rok nabídne vstupné 1+1 zdarma na všechny krátkodobé výstavy.
Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna a Hvězdárna Ďáblice nabízejí vstupné ve výši dětského pro všechny a na Vyšehradě lze za výhodné vstupné 1+1 zdarma navštívit výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu nebo za jednotné vstupné 100 korun absolvovat komentovanou prohlídku Kasemat. Vstup zdarma umožní Muzeum Prahy, a to do své nově zrekonstruované hlavní budovy na Florenci. Do objektů Clam-Gallasův palác a Dům U Zlatého prstenu se Pražané podívají za 80 korun.
K akci se letos nově připojí také vzdělávací centrum HW Lab, které na Nový rok chystá den otevřených dveří.
Na Nový rok mohou Pražané zavítat také na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlové bludiště jen za 50 korun.
„Jde o poděkování pro Pražany, pro lidi s bydlištěm v Praze, takže je nutné prokázat se třeba Lítačkou s pražskou adresou,“ upozornila Barbora Šoulcová z Prague City Tourism.
