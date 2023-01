Česko vstoupilo do roku 2023. Zákaz pyrotechniky v centru Prahy nezabral

Česká republika vstoupila do nového roku 2023. Oslavy se konaly na řadě míst, tradičně největší byly v centru Prahy, kde i přes zákaz došlo k odpalování pyrotechniky. Na Václavském náměstí před půlnocí muž kopl do hlavy policistu. Do druhé hodiny ranní zasahovali hasiči u padesátky požárů, záchranáři využili i specializované vozidlo Golem.