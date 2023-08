Středočeský kraj přidal miliony na opravy cest, silničáři vyrazí na 40 míst

Díky desítkám milionů, s nimiž se původně nepočítalo, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) vylepší dalších 36 kilometrů cest. Dohromady tak půjde o práce na 158 kilometrech. „Jde opět o opravy po zimě,“ upozorňuje mluvčí KSÚS Petra Kučerová.

„V loňském roce takto KSÚS opravila přes 114 kilometrů silnic za téměř 490 milionů korun, předloni to bylo 99 kilometrů za téměř 390 milionů,“ uvádí pro srovnání investic do silničních rekonstrukcí mluvčí krajského úřadu David Šíma.

Letošní pomoc cestářům jde přímo z krajské kasy. „Zmíněné prostředky bylo možné zařadit díky přerozdělování daňových příjmů i ze zůstatku hospodaření z loňského roku. Jde tedy o peníze z rozpočtu kraje,“ potvrzuje radní pro silniční dopravu Karel Bendl (ODS).

Dostane se i na výspy kraje

Kde se nově dočkají oprav ● III/24422 Přívory u Všetat. Na 3,8 kilometru jsou na vozovce výtluky a praskliny. Cena: 9,5 mil. Kč. ● III/24215 Korycany u Neratovic, úsek v délce 1,1 kilometru. Na vozovce jsou praskliny, výtluky a nerovnosti. Cena: přes 7 mil. Kč. ● III/27235 Plužná – Bělá p. B. Úsek v délce 1,9 kilometru, kde jsou výtluky či hrboly. Cena: 10 mil. Kč. ● II/240 Černuc – hranice kraje, v délce 3,2 kilometru je poškozený povrch. Cena: více než 8 mil. Kč. ● II/27932 Dolní Bousov – hranice kraje, poškození povrchu na 1,5 kilometru. Cena: 7 milionů Kč. Poznámka: Jde o výběr, úseků bude čtyřicet. Zdroj: KSÚS

Nadlimitní peníze nyní umožní opravy v místech, na která už se letos nemělo dostat. Často jsou navíc na úplných výspách kraje. Výspravy se tak dočká třeba tah II/240 v úseku od Černuc až na hranici s Ústeckým krajem. Silničáři tam na více než třech kilometrech vyhloubí příkopy a vyfrézují poškozený povrch. Zmizí tak výtluky, kaverny a nebude docházet k olamování okrajů vozovky. Práce jsou plánované na konec léta a podzim. Vyjdou přibližně na 7 milionů korun.

Na jízdu bez hrbolů a výtluků se mohou za několik měsíců těšit také řidiči, kteří často využívají silnici III/27235. Mezi Plužnou a Bělou pod Bezdězem jsou v plánu opravy na téměř dvou kilometrech cesty. Za 10 milionů tam vyrovnají povrch a zaměří se i na úpravu krajnic.

Podobné problémy budou silničáři odstraňovat po celých středních Čechách. „Nesmírně mě to těší a chci našemu zřizovateli poděkovat. Tímto krokem přispěl k tomu, že můžeme kvalitu našich silnic zase posunout k lepšímu,“ říká ředitel KSÚS Aleš Čermák.

Nutno podotknout, že nynější i předchozí vedení kraje opakovaně poukazovalo na letitý dluh, který na krajských cestách zanechali jejich předchůdci. Koalice vedená hnutím ANO se v čele s někdejším radním pro dopravu Františkem Petrtýlem pustila do pasportizace silnic II. a III. tříd. Následné opravy těch nejzanedbanějších úseků ale byly jen začátkem. Miliardové deficity na silnicích se tak snaží snižovat i současná krajská koalice.

U Davle hotovo, jinde začínají

Asfaltovací stroje a další těžká technika jsou v terénu na mnoha místech kraje už od přelomu zimy a jara. Postupně silničáři dokončují jednotlivé úseky. Ať už jde o zmiňované opravy zimou poškozených povrchů nebo o plánované rekonstrukce. Další stamiliony jdou na opravy mostů a rovněž na výstavbu obchvatů obcí.

Do podzimu by měl být hotový most na III/1014 u Strančic. „Původní most z roku 1972 byl ve špatném stavu, proto jsme ho zdemolovali a nyní přes železniční trať stavíme most nový. Ten bude oproti původnímu mostu vyšší, čímž se zlepší průjezdní profil na železniční trati,“ líčí silničáři podrobnosti k projektu na svém facebookovém profilu. Zdůrazňují i nutnost výluky na trati pod mostem při nočním výsunu mostovky a uložení přes koleje.

Hotovo už naopak mají silnici II/104 u Davle. Od poloviny července tam auta jezdí po novém asfaltu. Při rekonstrukci tam silničáři využili úsporné metody. Odfrézovaný asfalt totiž prostřednictvím takzvané studené recyklace vrátili na místo.

A další stavby právě začínají, jako třeba na silnici II/335 v Mnichovicích. Práce potrvají do října a stejně jako jinde se neobejdou bez komplikací v dopravě. Objížďka je připravená pro osobní i nákladní auta. Silničáři prosí motoristy o trpělivost, čekání má vyvážit kvalitně odvedená práce.

„Výsledkem bude nová silnice ve sjednocené šířce šesti metrů. Zhotovitel odstraní stávající vrstvy, upraví nebo vymění podložní zeminy a vybuduje novou vozovku. Také upraví nebo vymění podložní zeminu za nenamrzavou,“ upřesňuje za KSÚS Petra Kučerová.