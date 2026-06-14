Dálnice byla uzavřená od sobotních 19:00, provoz silničáři obnovili v neděli v 09:00 a řidiči projeli v jednom pruhu v obou směrech. Následovaly ještě odklízecí práce a poté odstranění provizorního dopravního značení, odpoledne už řidiči úsekem projeli bez omezení.
„První část mostu padla v neděli, ve zhruba 00:40, poslední okolo 05:00. Ve 14 hodin pak byla dálnice zcela zprůjezdněna,“ uvedla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje na Facebooku.
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Most přes D4 u Jíloviště půjde k zemi, řidiči musí počítat s objížďkou
Stavba nového mostu za 195 milionů korun potrvá do září 2027. Aktuální objízdná trasa, kterou řidiči využijí po dobu stavby nového mostu, vede z Jíloviště do Všenor přes Klínec po místních silnicích, v opačném směru od Všenor do Jíloviště přes D4 a exity Řitka a Jíloviště.
Osobní auta projedou po dálnici mezi exity Řitka a Jíloviště bezplatně. Vozidla nad 3,5 tuny nebudou od mýta osvobozena, dopravci ale mohou požádat o kompenzaci.
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