Oprava Barrandovského mostu finišuje, celý ho otevřou na konci příštího týdne

Opravený Barrandovský most se pro řidiče celý otevře na konci příštího týdne. Termín je podmíněn tím, že nenastanou žádné neočekávané potíže, řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Podle vyjádření ředitele Technické správy komunikací (TSK) by se tak mělo stát v neděli 24. listopadu. Most se opravoval v několika etapách, první začala v květnu 2022.