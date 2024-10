Policie vyšetřuje družinářky pražské školy kvůli týrání dětí s postižením

Družinářky Jarmila P. a Pavla R. po dohodě s ředitelem školy z instituce odešly na konci května. Ačkoliv ředitel o problému věděl, nikoho neinformoval. O chování vychovatelek se rodiče dozvěděli až po skončení školního roku. Ti pak kontaktovali policii. O případu informoval server Seznam Zprávy.

Podle svědectví, včetně nahrávek, družinářky dětem nadávaly, vyhrožovaly, bily je tvrdými předměty, tahaly po zemi nebo je nechávaly pomočené. Ženy jakékoliv obvinění odmítají.

Bývalý asistent pedagoga, Filip K., popsal, že děti zažívaly psychický a fyzický stres. „Nejhorší, co jsem zažil, byly rány pěstí do hrudníku, úder rumba koulí do hlavy, házení dětmi na lavici vší silou. Jsou to děti pohybově omezené. Zacházely s nimi jako s kusem hadru. Nepříčetně na ně řvaly a urážely je,“ řekl svědek pro Seznam Zprávy. Právě jeho svědectví vedlo k tomu, že obě ženy dostaly v zaměstnání výpověď.

Rodiče podali trestní oznámení, které uvádí konkrétní případy týrání devíti dětí. Advokátka dětí upozorňuje na to, že podobné situace se mohou opakovat, pokud nebudou zavedeny adekvátní kontrolní mechanismy. Jelikož družinářky ze školy odešly dobrovolně, mohou totiž stále hledat zaměstnání mezi dětmi.

Obě však vylučují, že by dělaly něco špatného. „Udělali proti nám komplot. Strašlivým způsobem nás poškodili,“ uvedla k případu Jarmila P. Stejně tak podle Pavly R, která si podle jejích slov „pomalu připadá jako nějaká vražedkyně“, je celá situace zveličená.

Ředitel nic neřekl, magistrát se za něj postavil

Ředitel školy o incidentu podle Seznam Zpráv věděl už od 15. května, rodiče však neinformoval. To vyvolalo obavy o bezpečnost dětí. Magistrát se jako zřizovatel školy za ředitele však postavil a tvrdí, že neměl dostatek důkazů k podání trestního oznámení.

Česká školní inspekce konstatovala, že škola nedostatečně sledovala chování vychovatelek a označila to za systémové selhání.