Šikany přibývá. Školy posilují prevenci i promítají film s roztomilým hrdinou

Jana Sobíšková
  11:23
Se šikanou se setkává čím dál více školáků, na Linku bezpečí se kvůli ní loni obrátilo 1 809 dětí, ale i dospívajících. Meziročně čísla vzrostla až o 14 procent. Školy, městské části, ale i jednotlivci proto chystají preventivní programy, o které je navíc velký zájem.
Žáci čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka na besedě o boji proti šikaně...

Žáci čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka na besedě o boji proti šikaně (listopad 2025) | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

Žáci čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka na besedě o boji proti šikaně...
Žáci čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka na besedě o boji proti šikaně...
Žáci čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka na besedě o boji proti šikaně...
Žáci čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka na besedě o boji proti šikaně...
10 fotografií

„Děti, co si myslíte, že je šikana? Jsou to neshody, které se někdy ve třídě vyskytnou?“ ptá se žáků čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka ředitelka Jana Pelikánová a vyvolá Eliáše. „Ne. Je to násilí, a když je víc lidí proti jednomu,“ odpovídá hoch. O slovo se hlásí Ema, která dodává, že šikana se opakuje. A Hanička dodává, že jde o chování, které ubližuje, a tomu, kdo se ho dopouští, by se samotnému nelíbilo.

Souhlasně přikyvuje také fotograf Matěj Dereck Hard. Stojí před dětmi, aby jim promítl svůj fotografický film KiDÓ – snímek o boji proti šikaně, kterou sám v dětství zažil. Uměleckým ztvárněním své zkušenosti chce pomoci nejmladší generaci boji s tímto školním fenoménem.

Neřešená šikana, HHC v šatnách. Rodiče hovoří o problémech na říčanské základce

„Je to důležité téma, kterým se letos budeme zabývat. Návštěva Matěje je úvodní akcí, na kterou budeme navazovat, aby každý žák věděl, co šikana je a jak ji řešit,“ vysvětluje ředitelka. Autor snímku mezitím pokládá na stůl dva plyšáky z filmu. Jedním z nich je super malý a roztomilý hrdina KiDÓ se superschopnostmi, kterého by podle Hardeho měl každý „najít sám v sobě“.

„Malého Maxe šikanují tři starší kluci. Čekají na něj na cestě do školy a například mu seberou peníze, drží ho až do začátku vyučování anebo ho poplivou. Max má ale od táty zarámovaný obrázek superhrdiny, který ho má ochraňovat, když spolu nebudou. V nouzi si pak Max panáčka vyfotí, aby ho měl u sebe, ale šikanátoři mu telefon s fotkou rozbijí. V tom ale KiDÓ ožije a z rozbitého mobilu vyleze. Má superschopnosti, sílu vštípit myšlenky, a Maxovi pomůže,“ shrnuje autor děj.

Výměna školy

Žáci napjatě poslouchají. Mezi nimi také Marek, který má se šikanou osobní zkušenost z doby, kdy byl teprve druhák.

„Před obědem jsem šel na záchod, kam přišli dva čtvrťáci, začali mi brát brýle, shodili mě na zem. Potom se to začalo opakovat, tak jsem to řekl rodičům. Ani další rok to nepřestalo, tak mě dali do téhle školy, kde je to dobré,“ vypráví Marek.

Film KiDÓ

● Unikátní pohádka pro děti ve věku 6 až 12 let, která bojuje proti šikaně a násilí mezi dětmi.

● Je vyprávěná formou cinemagrafů. Jednotlivé záběry tvoří fotografie, kde se jeden prvek hýbe.

● Za příběhem, fotografiemi i režií stojí umělecký fotograf Matěj Dereck Hard, držitel prestižních mezinárodních ocenění i Czech Press Photo 2017.

● Loni vzniklou pohádku zaštítil primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a Linka bezpečí.

Z promítaného videa se žáci dozvěděli, že se nemají bát svěřit. Marek se podle svých slov nebál.

„Děti, za kým byste šli, kdyby se vám dělo něco podobného, jako ve filmu?“ zjišťuje ředitelka. Děti správně odpovídají, že za ní, za třídní učitelkou, ale také za mámou a tátou, podle toho, jestli by k události došlo ve škole, nebo cestou domů.

Žačka Minevra uvažuje, že by šikanu hlásila všem zmíněným, stejně jako Eliáš, Anička, Simonka či Lili. Také Eda by šikanu nahlásil více lidem. „I kdyby se to hned nevyřešilo, pomohlo by mi to, protože když se vypovídám, tak se mi uleví,“ povídá Eda.

Také Hard radí svěřit se, a to i v případě, kdy útočník pohrozí, že „to pak bude horší“.

„Hlavně si to nenechávat pro sebe, ten problém je vážný,“ upozorňuje. Svůj projekt nyní rozesílá na přání do škol, protože není v jeho silách je objíždět osobně.

Když se směje jen jeden

Pelikánová svým žákům také připomíná, že mají možnost obrátit se na Linku bezpečí na čísle 116 111.

„Ročně řešíme kolem 1 500 až 2 000 kontaktů s dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o šikanu ve školách, ta v našich statistikách dominuje, ale objevují se i témata šikany v kyberprostoru, jako vytváření fake profilů či pomlouvání spolužáka v chatovací skupině,“ poukazuje mluvčí linky Michaela Klofcová.

O šikanu podle ní jde tehdy, když útočník opakovaně ubližuje a má nad obětí zjevnou převahu, což v ní vyvolává strach či jiné nepříjemné pocity. „Důležitý je zřejmý úmysl ublížit. Zjednodušeně: pokud se směje jen jedna strana, je to signál, stejně jako pokud se jedna strana cítí ponížená, zraněná nebo jakkoliv jinak dotčená,“ přibližuje Klofcová.

„Ať se to neopakuje! Máte důtku.“ Školy šikanu zlehčují, nechtějí mít problémy

Šikanu obvykle řeší škola s rodinou. Pokud ale přeroste v závažnější problém, vloží se do případu orgán sociálně právní ochrany dětí OSPOD. Například v Praze 6 řeší asi deset případů šikany ročně. Radnice proto spustila komplexní program Zdravá Šestka.

„Probíhají přednášky a preventivní programy na základních školách zaměřené na témata jako duševní zdraví dětí, vztahy v kolektivu, násilí a šikana, užívání návykových látek, xenofobie, vandalismus, sebevražednost či sebepoškozování,“ říká místostarostka Mariana Čapková (Praha sobě).

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Šikany přibývá. Školy posilují prevenci i promítají film s roztomilým hrdinou

Žáci čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka na besedě o boji proti šikaně...

Se šikanou se setkává čím dál více školáků, na Linku bezpečí se kvůli ní loni obrátilo 1 809 dětí, ale i dospívajících. Meziročně čísla vzrostla až o 14 procent. Školy, městské části, ale i...

23. listopadu 2025  11:23

Ještě lepší Chorý, chvála pro Chaloupka. Ale k zápasu měl kouč Trpišovský výhrady

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sleduje domácí utkání s Bohemians.

Ze všeho nejdřív tentokrát poděkoval fanouškům: „Super, že jich v takovém mrazu přišlo tolik. Dovedu si představit, že na těch plastových sedačkách to není zrovna easy.“ Až pak se Jindřich...

23. listopadu 2025  7:37

Vánoční trhy ve středních Čechách 2025: města lákají na koncerty i ruské kolo

Vánoční strom v Kladně

Chvíle radosti, pohody, očekávání a společného setkávání. K tomu laskominy k zakousnutí a pestrý kulturní program. Na vánočních trzích ve středočeských městech i na zámcích či hradech se ve vzduchu...

23. listopadu 2025

Veselý se zlobil: Vánoce daleko, ale my už dáváme dárky. Tohle není krasobruslení!

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, během utkání na Slavii.

Namíchlo ho, jakým způsobem fotbalisté Bohemians v sobotním derby na Slavii (1:3) inkasovali. Lacině. Zbytečně. Hloupě. První gól po chybě stopera Vondry, druhý po skrumáži při rohovém kopu. „Nejsme...

22. listopadu 2025  22:11

Slavia - Bohemians 3:1, stateční hosté dali gól pozdě. Vršovické derby pro favorita

Slávisté se radují z gólu Štěpána Chaloupka.

Slávističtí fotbalisté porazili ve vršovickém derby Bohemians 3:1 a po odpoledním vítězství Sparty v Mladé Boleslavi se vrátili na první místo. Duel 16. ligového kola Chance Ligy načal gólem útočník...

22. listopadu 2025  17:25,  aktualizováno 

Děčínská domácí neporazitelnost je fuč, k výhře táhl Nymburk skvělý Bohačík

Jaromír Bohačík z Nymburka během utkání v Děčíně.

Výborný výkon Jaromíra Bohačíka pomohl basketbalistům Nymburka k vítězství 85:80 v Děčíně a udržení ligové neporazitelnosti. Třiatřicetiletý hráč, který v minulých dnech ukončil reprezentační...

22. listopadu 2025  20:33,  aktualizováno  21:30

Jasné výhry favoritek. USK Praha nastřílel 118 bodů, Žabiny experimentovaly

Emma Merriweatherová z Basketu Ostrava se snaží odpoutat od bránící Shante...

Basketbalistky USK Praha zvítězily v Brandýse nad Labem 118:59 a vyhrály i osmý zápas v ligové sezoně. Nejlepší střelkyní euroligových šampionek byla Janelle Salaünová s 22 body.

22. listopadu 2025  21:22

Roztržka kvůli zdržování? Radši bych řešil pozitiva, řekl Priske. Pak mírnil spekulaci

Trenér Sparty Brian Priske během utkání v Mladé Boleslavi.

Ke konci druhé půle, kdy sparťané bránili náskok, se trenér Brian Priske otočil na soupeřovu lavičku, rozhodil rukama a anglicky zvolal: „Welcome to my life!“ Vítejte v mém světě. Realizačnímu týmu...

22. listopadu 2025  21:04

Hlavně nic nezakřiknout. Haraslín se z reprezentace vrátil zdravý a hned řádil

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín

Všichni v klubu si pořádně oddechli, když se po reprezentační pauze vrátil bez zranění. „Nemám rád, jak mi všichni přejí, abych si hlavně nic neudělal. Jako by to snad chtěli zakřiknout,“ smál se...

22. listopadu 2025  18:47

Dukla - Sigma Olomouc 2:2, hosté museli dvakrát dotahovat, bod vystřelil Vašulín

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Fotbalisté olomoucké Sigmy nepotvrdili vydařenou formu z posledních týdnů, v 16. kole Chance Ligy pouze remizovali na pražské Dukle 2:2. Za domácí se dvakrát trefil Čermák, na straně Hanáků se...

22. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  18:08

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Na D6 u Kladna se srazilo pět aut, dálnice byla kvůli vyšetřování uzavřená

Nehoda tří aut uzavřela dálnici D6 u obce Jeneč. (2. března 2023)

Dálnici D6 u Kamenných Žehrovic na Kladensku uzavřely ve směru na Karlovy Vary dvě nehody. Na místě jsou zranění, zasahují záchranné složky, informovala policejní mluvčí Monika Richterová.

22. listopadu 2025  17:33,  aktualizováno  17:48

Ml. Boleslav - Sparta 1:2, první výhra venku od konce září. Haraslín má gól i asistenci

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Sparťanští fotbalisté zvládli neoblíbený zápas po reprezentační přestávce a v šestnáctém kole Chance Ligy zvítězili v Mladé Boleslavi 2:1. Za vedoucí Slavií, která zvládla 3:1 utkání s Bohemians,...

22. listopadu 2025  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.