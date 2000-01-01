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Stovky lidí se ve čtvrtek večer přišly podívat na světelnou projekci na fasádě Staroměstské radnice. Projekt ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish vychází z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných. I další pražské budovy a památky se rosvítily v barvách 14. ročníku Signal festivalu. Letošní přehlídka světelného a digitálního umění nabízí 21 instalací v centru, nově vede jedna z tras Dejvicemi.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Téma letošního ročníku festivalu je Dream On! Sny a vize a podle německého umělce Felixe Franka, jehož projekcí se začalo, zkoumá hranici mezi racionálním řádem a fluidní logikou snů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Instalace na Staroměstské radnici od ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish. Jde o první videomapping vytvořený ženou v historii Signal festivalu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
14. ročník Signal festivalu začal videomappingem na průčelí Arcibiskupského semináře. I tam osmiminutová projekce s názvem Missing Interval německého umělce Felixe Franka přilákala před budovu stovky lidí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Většinu zastávek festivalu mohou zájemci zhlédnout zdarma, osm z nich s názvem Signal INSIDE je placených. Mezi nimi například performance Voda, kterou soubor Laterny magiky předvádí v prostorách Staré čistírny odpadních vod v Bubenči.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Čtrnáct let už dokazujeme, že umění nepatří jenom do galerií, že patří do ulic, mezi lidi,“ řekl Martin Pošta, ředitel a zakladatel Signal festivalu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Videomapping na dejvické trase festivalu se v této městské části pořádá poprvé. „Jsme tady v technologickém srdci republiky, v místě, kde jsou technické univerzity a ústavy Akademie věd. Pro tento festival, který je spojením umění a technologie, není lepšího místa,“ řekl místostarosta Prahy 6 Petr Prokop.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Premiérová je na letošním ročníku studentská zóna Student Visions, která návštěvníkům umožní pohled do laboratoří mladých tvůrců, vědců a designérů v Technické ulici v Dejvicích.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V pátek program festivalu doplní konference Signal Forum pořádaná v Národní technické knihovně v Praze.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ta si klade za cíl propojit odbornou komunitu světelného a digitálního umění s veřejností. V panelových diskusích tam od 9:00 do 17:00 vystoupí umělci a experti, k vidění budou i ukázky z virtuální reality nebo komentovaná prohlídka studentské formule.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
K vidění jsou i světelné instalace jako Scattered Light od Jima Campbella nebo Brána imaginace Milana Caise. Desetimetrovou laserovou instalaci na hladině Vltavy s názvem Multimmersion_Upside Down připravil tchaj-wanský umělec Aka Chang.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Speciální program připravila také galerie digitálního umění Signal Space. Vstup na něj je volný, galerie bude otevřená až do půlnoci.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Skrz digitální instalace, světelné objekty, kinetické sochy a performance autoři z různých zemí světa zkoumají témata snění, vnitřních vizí, osobních i kolektivních představ o budoucnosti, vysvětlují kurátoři festivalu Pavel Mrkus & Martin Pošta.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Festivalový program propojuje digitální, světelné a kinetické umění s veřejným prostorem, instalace vstupují do živého organismu města, do zapomenutých i nových míst, do galerií nebo veřejných budov,“ uvádí Mrkus a Pošta.
Autor: Anna Kristová, MAFRA