OBRAZEM: Prahu rozsvítil Signal festival, na Staroměstské náměstí přišly davy

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Signal Festival nabídl první ochutnávku světelných projekcí, naplno se rozzáří dnes
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Signal Festival nabídl první ochutnávku světelných projekcí, naplno se rozzáří dnes
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Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...
Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...
Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na Českobrodsku, šla k zemi. České radiokomunikace k odstřelu použily přes čtyři kila semtexu. Odstřel doprovodila silná...
V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. V autě cestovali muž a žena ve věku přibližně 30 let. Oběma pomohl svědek incidentu, který skočil do řeky. Všichni tři skončili...
Aktivita milovníků adrenalinu se zvýšila kvůli blížícímu se termínu odstřelu vysílacích stožárů v Liblicích u středočeského Českého Brodu, které momentálně stále představují dvě nejvyšší stavby v...
Necítíme se bezpečně. Opakující se názor lidí jak v průzkumech, tak v diskusích na sociálních sítích v Mladé Boleslavi. Například podle posledního průzkumu, který si zadalo město, se bezpečně necítí...
Jednoznačným vítězstvím fotbalistů MFK Karviná nad Duklou Praha 3:0 skončil přímý souboj o první místo v národní lize. Ještě v minulé sezoně se oba celky utkávaly v nejvyšší domácí soutěži a nyní po...
Už posedmé vyrazí v sobotu turisté na neobvyklý pochod podél 13 kilometrů dlouhého úseku železniční trati z Kralovic do Mladotic na Plzeňsku. Poslední vlak tu zdolával velké stoupání od Mladotic k...
Takový výhled na Prahu bychom lidem z někdejšího Paegasu a potažmo jeho nástupce, T-Mobilu, mohli závidět. Tedy kdyby na svém někdejším sídle v centru města měli odpočinkovou terasu. Střecha, na níž...
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
V České republice je diagnostikováno přibližně 5 300 dětí a dospívajících s celiakií, celoživotním autoimunitním onemocněním způsobeným alergií na lepek. Mnoho dalších dětí o své nemoci neví....
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v pátek odpoledne odvolil v Kolíně ve druhém kole senátních voleb. Hlas stejně jako před týdnem odevzdal svému stranickému kolegovi Michaelu Kašparovi, který čelí...
Drobná krádež v pražském supermarketu vyústila v útok nožem. Dvaačtyřicetiletý muž se pokusil napadnout pracovníka ostrahy, který mu bránil v odchodu z prodejny. Následně mu vyhrožoval smrtí a utekl....
Na pražském smíchovském nádraží se v úterý otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. Naopak se uzavře první a druhé, kam se přesunou práce na rekonstrukci stanice. Přestavba...
Při požáru venkovních plynových kamen v restauraci ve Vodičkově ulici v centru Prahy se v pátek před polednem zranili tři lidé. Utrpěli popáleniny prvního až druhého stupně. Požár hasiči uhasili, z...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Pražský hrad nebyl po roce 1989 v nejlepším stavu, byla to spíše jakási nevkusně zařízená pevnost. Za to, že se situace změnila, vděčíme éře prezidenta Václava Havla.
Povolební vyjednání o koalicích pokračují. Hotovo je zatím jen v Praze 4, 6 a 10. Také magistrátní jednání o novém vedení se mírně posunula. Starostové a Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09) se ve čtvrtek...