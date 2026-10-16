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OBRAZEM: Prahu rozsvítil Signal festival, na Staroměstské náměstí přišly davy

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Fotočlánek   12:36
V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné... V Praze začal 14. ročník Signal festivalu, nabídne videomapping nebo světelné...
Stovky lidí se ve čtvrtek večer přišly podívat na světelnou projekci na fasádě Staroměstské radnice. Projekt ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish vychází z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných. I další pražské budovy a památky se rosvítily v barvách 14. ročníku Signal festivalu. Letošní přehlídka světelného a digitálního umění nabízí 21 instalací v centru, nově vede jedna z tras Dejvicemi.

Signal Festival nabídl první ochutnávku světelných projekcí, naplno se rozzáří dnes

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