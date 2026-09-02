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Signal Fest letos poprvé zamíří do Dejvic, nabídne světla, lasery i Havla

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  14:05
Čtrnáctý ročník Signal Festival se v Praze uskuteční od 15. do 18. října 2026,...

Čtrnáctý ročník Signal Festival se v Praze uskuteční od 15. do 18. října 2026, objeví se na něm i dílo Multimmersion Upside Down, které vytvořil umělec Aka Chang. | foto: Signal Festival

Dílo Missing Interval, které vytvořil umělec Felix Frank, se objeví na...
Dílo Scattered Light od umělce Jima Campbella, které se objeví na čtrnáctém...
Čtrnáctý ročník Signal Festival v Praze.
V Praze odstartoval 13. ročník Signal Festivalu. (16. října 2025)
13 fotografií
Pražská přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival letos poprvé zavítá do Dejvic. Druhou hlavní trasou bude už tradičně centrum hlavního města. Čtrnáctý ročník festivalu se uskuteční od 15. do 18. října a jeho tématem budou Sny a vize. Návštěvníkům nabídne 21 světelných, digitálních a audiovizuálních instalací českých i zahraničních autorů.

Festival přinese světová jména jako Jim Campbell a Kurt Hentschläger, videomapping ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish inspirovaný Václavem Havlem nebo desetimetrovou laserovou instalaci na hladině Vltavy.

VIDEO: Signal Festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Dejvická trasa návštěvníky zavede do několika různých míst, například do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, na Masarykovu kolej nebo do areálu dejvického univerzitního kampusu.

Festival tam představí díla českých i zahraničních umělců a poprvé také práce studentů ČVUT a VŠCHT.

„Novinkou je určitě celá dejvická trasa, jsme poprvé v historii na Praze 6 a přichystali jsme si tam osm programových instalací a čtyři studentské. Takže jsme obsáhli nejrůznější dejvické parky, Masarykovu kolej, starou čistírnu odpadních vod nebo univerzitní kampus,“ řekl programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.

Jednou z hlavních lokalit bude právě Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, která je od roku 2010 národní kulturní památkou. Její prostory se stanou dějištěm inscenace Voda souboru Laterny magiky. Představení bude součástí placené zóny Signal Inside. Vstupenky mohou lidé zakoupit na webu.

Nedaleko čistírny, u plavebního kanálu Troja-Podbaba, vznikne desetimetrová laserová instalace tchajwanského umělce Aka Changa. Hladina vody bude fungovat jako zrcadlo, které laserové paprsky násobí a vytváří iluzi hlubokého prostoru. Diváci podle organizátorů nebudou mít jistotu, kde končí skutečný prostor a začíná jeho odraz.

Novou videomappingovou lokací se stane budova Arcibiskupského semináře. Německý umělec Felix Frank v projektu Missing Interval promění jeho průčelí v proměnlivou světelnou kompozici. Na fasádě se budou překrývat různé tvary, které se budou postupně měnit.

Čtrnáctý ročník Signal Festival se v Praze uskuteční od 15. do 18. října 2026, objeví se na něm i dílo Multimmersion Upside Down, které vytvořil umělec Aka Chang.
Dílo Missing Interval, které vytvořil umělec Felix Frank, se objeví na čtrnáctém ročníku Signal Festival v Praze.
Dílo Scattered Light od umělce Jima Campbella, které se objeví na čtrnáctém ročníku Signal Festival v Praze.
Čtrnáctý ročník Signal Festival v Praze.
13 fotografií

Dejvickou trasu doplní také socha českého vizuálního umělce Jana Kalába vedle sídla Nadace PPF, která festival podporuje. Výtvarník Milan Cais představí na Flemingově náměstí instalaci Brána imaginace.

Poprvé bude součástí festivalu také zóna Student Visions, která představí tvorbu studentů ČVUT a VŠCHT. Návštěvníci uvidí například chemickou show VŠCHT s barevnými plameny, chemickým světlem a kapalným dusíkem nebo audiovizuální projekci o vývoji studentské formule.

Jedním z nejvýraznějších zahraničních hostů festivalu bude americký umělec Jim Campbell. Jeho instalaci Scattered Light tvoří soustava 1500 LED diod, v níž se při pohybu návštěvníků postupně objevují a mizí lidské postavy. Dílo bude k vidění v parku generála Lázaro Cárdenase a podle organizátorů půjde o jednu z největších objemových instalací v historii festivalu.

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Druhý videomapping festivalu se odehraje na Staroměstské radnici. Ukrajinská umělkyně Svitlana Reinish v díle Život v pravdě vychází z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných.

Na fasádě se objeví slova Pravda, Svoboda, Spravedlnost, Láska a Demokracie, která se postupně deformují a mizí. Projekce vznikla při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla.

Návštěvníci se mohou těšit také na díla dalších českých i zahraničních autorů, například Kurta Hentschlägera, Maxima Velčovského nebo Karolíny Šulcové.

Festival podle organizátorů letos nabídne program založený na světle, technologiích a interakci s diváky. Jeho součástí bude i doprovodný program, například rodinné dílny a interaktivní instalace pro děti nebo afterparty. Celý obsah festivalu najdou lidé na webu.

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