Prahu rozzářil již 13. ročník světelného festivalu Signal Festival. Nabízí celkem dvacet instalací, rozmístěných do dvou okruhů v centru města. Zahraniční i domácí umělci ukazují, že pohyb je stav vědomí, dovolují divákům konstrukci vlastního souhvězdí a nebo je straší neustálým dozorem mechanického oka.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V prostorách Kaple Arcibiskupského gymnázia ve Vinohradech stojí instalace Josepa Pobleta nazvaná Lux Domus, neboli „domov světla“. Španělskému umělci je inspirací rodinná tradice spjatá s půdou a stroji. Labyrint má divákovi navodit pocit klidu a drobné proměny světla změnit jeho vnímání prostoru.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Performanci Grill Flame má na starosti umělecká skupina Rafani. V Sadech Bratří Čapků podávají poslední hostinu světa, který sežehly plameny. Umělci nastartují zdánlivě nefunkční plamenomety a spálí prasečí hlavu na popel.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na konci post-apokalyptické grilovačky symbolicky zůstanou jen plameny a kousky ohořelého masa. „Pocta civilizaci, jež se spálila svou vlastní rychlostí.“
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Výjev připomíná Goldingův román Pán much. Představení se opakuje třikrát za večer a trvá deset minut.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Antonín Kindl vystavěl v Sadech Svatopluka Čecha interaktivní projekt s názvem OKO. Rotační hlava s projektorem neustále analyzuje své okolí. V divákovi vzbuzuje nadšení z potenciálu technologií a zároveň úzkosti z jejich zneužití.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pavla Sceranková přinesla do Riegrových sadů interaktivní instalaci s názvem Souhvězdí. Po staletí fungují hvězdy jako orientační body, ve skutečnosti však mezi nimi samotnými žádná souvislost není. Divákům projekt dovoluje vytvářet vlastní konstelace imaginárních souhvězdí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Instalace od tchaj-wanského týmu Peppercorns simuluje pomocí světel a hudby scenérii hor a moří. Mezi nimi je odrazem 400 let staré proměny města Tainan, především po jeho dobytí Nizozemci v roce 1624. Dodnes si ostrovní obyvatelé nesou staré jizvy.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Pohyb není směr, nýbrž neustálý stav proměny. Kolektiv Autotelic na Mariánském náměstí se svou instalací Echoes of Motion snaží ukázat, jak se při pohybu světlo, data a tvar neustále přeskupují, ale zanechávají paměťovou stopu. Siluety vozů se objeví a zmizí, než se stačíme vzpamatovat.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Signal Festival doprovází i menší instalace. Tato dřevěná konstrukce se nachází v Riegerových sadech.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Instalace s názvem Štěstí je k vidění na Náměstí republiky. Tvůrci ze studia Monument Office si štěstí vykládají jako záblesk světla, jako „okamžik, kdy se všechno spojí ve správný čas.“
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V každé čočce se odráží jedinečný lidský příběh. Lidé se v odrazech fotí a usmívají se na sebe.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Cíl imerzivní instalace s názvem Večeře s hyperobjektem v jízdárně Savarin je přenést diváka do jiné reality. Slovinský umělec a kreativní kodér Tadej Droljc se vymezuje proti keativitě a myšlení jako výlučně lidským vlastnostem. Pochopení vztahů mezi světy přirody, lidstva a technologií nás posune dál.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Světlo Tzolk’inu od Peppercorns představuje životní energii nahromaděnou v časoprostoru. Jméno pochází z názvu mayského kalendáře. Instalace pracuje s cyklickou dynamikou vzniku a zániku, čímž řeší nedostatek času.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Španělské studio V.P.M. tematizuje dynamické proměny města jako živoucího organismu. Na Náměstí Míru show od špičky audiovizuálního umění lze spatřit na bazilice sv. Ludmily.
Autor: Petr Topič, MAFRA