Komplikace v dopravě se očekávají především ve večerních hodinách.
Festival se letos uskuteční v 17 lokalitách rozdělených do dvou tras – trasa Centrum a trasa Dejvice. Program začíná každý den v 19 hodin a potrvá do půlnoci, přičemž nejvyšší koncentrace lidí se čeká mezi 19. – 21. hodinou.
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„Pro cestu na festival je nejvhodnější využít městskou hromadnou dopravu, zejména metro. Výchozím bodem pro trasu v centru Prahy je stanice Staroměstská, pro dejvickou trasu stanice Dejvická. Mezi jednotlivými instalacemi se doporučuje pohyb pěšky, pro přesuny mezi oběma trasami pak využití MHD,“ radí magistrát.
Magistrát zároveň vyzývá návštěvníky ke zvýšené opatrnosti při přecházení komunikací a pohybu v blízkosti tramvajových tratí.
„Zvláštní pozornost je třeba věnovat přecházení Evropské třídy v Dejvicích, zejména při přesunech mezi Masarykovou kolejí a lokalitou PPF Gate, kde je nutné využívat vyznačené přechody pro chodce,“ radí město.
Na bezpečný pohyb návštěvníků budou dohlížet pořadatelé, bezpečnostní služba a dopravní koordinátoři. V případě vysoké návštěvnosti může docházet k dočasné regulaci vstupu do některých festivalových prostor.
Návštěvníci by měli respektovat pokyny pořadatelů, dodržovat vyznačené směry pohybu a neblokovat průchozí koridory ani příjezdové trasy pro složky integrovaného záchranného systému. V okolí instalací se rovněž nedoporučuje využívat jízdní kola ani koloběžky.
Aktuální informace o festivalu, jeho trasách a případných změnách jsou dostupné na webu www.signalfestival.com a v interaktivní festivalové mapě.