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Signal Festival nabídl první ochutnávku světelných projekcí, naplno se rozzáří dnes

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  8:46
Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026)

Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026)
Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026)
Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026)
Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026)
13 fotografií
Signal Festival v Praze se ještě před oficiálním začátkem proměnil v kulisy světelné show. Středeční generálka nabídla první ochutnávku barevných projekcí, videomappingu i zářících instalací. Ve čtvrtek večer se podívaná otevře veřejnosti, kvůli očekávaným davům se předpokládají komplikace v dopravě především v centru metropole a v Dejvicích.

Barevné projekce na historických budovách, tisíce světelných bodů i působivé audiovizuální instalace. Praha se ve středu večer rozzářila při generální zkoušce čtrnáctého ročníku Signal Festivalu.

Organizátoři před čtvrtečním zahájením testovali jednotlivá díla, která budou až do neděle lákat návštěvníky do centra metropole a letos poprvé také do Dejvic.

Signal Festival ovlivní večerní dopravu. Omezte jízdy do centra a do Dejvic, radí magistrát

Snímky z generálky nabízejí ochutnávku toho, co festival připravil. Fasády budov ožívají barevnými obrazci, ve tmě vystupují zářící geometrické tvary a světelné efekty vytvářejí neobvyklé prostorové iluze. Ve čtvrtek od 19 hodin se světelná show naplno otevře veřejnosti.

Letošní ročník s podtitulem Dream On! Sny a vize nabídne celkem 21 instalací na 17 místech Prahy. Návštěvníci se mohou vydat po dvou trasách, z nichž jedna povede historickým centrem a druhá nově Dejvicemi.

Signal Festival 2026: Kdy začíná, kolik stojí vstupné a kde najdete světelné instalace

Mezi hlavní lákadla patří videomapping ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish na věži Staroměstské radnice. Její dílo Život v pravdě připomene nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta Václava Havla. Na budově Arcibiskupského semináře v Dejvicích zase německý umělec Felix Frank představí projekci Missing Interval.

Pozornost bude poutat také instalace amerického umělce Jima Campbella v parku generála Lázaro Cárdenase. Více než 1 500 světelných bodů zde vytvoří obrazy pohybujících se lidských postav. Na plavebním kanálu mezi Trojou a Podbabou pak tchajwanský umělec Aka Chang představí desetimetrovou laserovou instalaci, jejíž světlo se bude odrážet na hladině.

Na Flemingově náměstí návštěvníci objeví Bránu imaginace od Milana Caise. Dalším z lákadel bude audiovizuální představení Voda souboru Laterna magika v prostorách Staré čistírny odpadních vod v Bubenči.

Z celkových 21 instalací jich bude 13 přístupných zdarma, zbývajících osm bude součástí placené zóny Signal INSIDE. Festival potrvá do neděle 18. října, každý večer od 19 hodin do půlnoci.

Do centra raději metrem, očekávají se davy

S mimořádným zájmem návštěvníků však mohou přijít také komplikace v dopravě. Magistrát hlavního města Prahy upozorňuje, že zejména v centru a Dejvicích je nutné počítat se zvýšeným pohybem chodců a možným zdržením automobilové dopravy.

Mapa Signal Festivalu 2026 v centru Prahy. Přehled míst, kde návštěvníci najdou světelné projekce a další umělecké instalace.

Největší nápor lidí se očekává mezi 19. a 21. hodinou. Řidičům proto město doporučuje omezit večerní cesty autem do dotčených lokalit a návštěvníkům radí využít především městskou hromadnou dopravu.

Výchozím bodem pro trasu v centru je stanice metra Staroměstská, pro dejvickou část pak stanice Dejvická.

Mezi jednotlivými instalacemi je nejlepší pohybovat se pěšky, k přesunům mezi oběma trasami využít metro nebo tramvaje.

Mapa Signal Festivalu 2026 v Dejvicích. Ukazuje rozmístění světelných instalací a jednotlivé zastávky festivalové trasy.

Zvýšenou opatrnost doporučuje magistrát především při přecházení Evropské třídy mezi Masarykovou kolejí a lokalitou PPF Gate.

Kvůli vysoké návštěvnosti může také docházet k dočasné regulaci vstupu do některých festivalových prostor.

Kdo se chce vyhnout největším davům, může si návštěvu naplánovat až po 21. hodině. Podrobnosti o jednotlivých instalacích a festivalových trasách jsou dostupné na oficiálním webu Signal Festivalu.

Půjdete se podívat na Signal Festival?

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