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Signal Festival 2026: Kdy začíná, kolik stojí vstupné a kde najdete světelné instalace

Natálie Brabcová
  6:00
Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od 15. do 18. října. Návštěvníci mohou...

Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od 15. do 18. října. Návštěvníci mohou zavítat také do galerie digitálního umění Signal Space, která získala prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. | foto: Martin Zvoníček, Nedori

Na Signal Festivalu 2026 se nad plavebním kanálem mezi Trojou a Podbabou...
Český umělec Jan Kaláb představí na Signal Festivalu 2026 dílo Black Mechanical...
Americký umělec Jim Campbell představí na Signal Festivalu 2026 světelnou...
Signal Festival 2026 představí dílo Residual Signal od MUCHA Studio, které...
18 fotografií
Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od čtvrtka 15. do neděle 18. října. Čtrnáctý ročník přehlídky světelného a digitálního umění nabídne 21 instalací, dvě festivalové trasy v centru a Dejvicích i placenou zónu Signal Inside. Přinášíme přehled programu, vstupného i míst, která můžete navštívit zdarma.

Signal Festival je festival digitální a kreativní kultury, který propojuje současné vizuální umění, městský prostor a moderní technologie. Každoročně patří mezi nejnavštěvovanější venkovní akce v Praze.

Obsah

Termín a začátky světelných show

Signal Festival se letos uskuteční od čtvrtka 15. do neděle 18. října 2026. Světelné instalace, videomappingy a další umělecká díla budou návštěvníkům přístupné každý festivalový večer od 19:00 do půlnoci. Držitelé VIP vstupenek se na vybrané placené instalace dostanou už od 18:00.

Čtrnáctý ročník festivalu nese podtitul Dream On! Sny a vize a nabídne celkem 21 světelných, digitálních a audiovizuálních instalací. Kromě tradičních míst v historickém centru Prahy se letos poprvé představí také v Dejvicích. Návštěvníci se tak letos mohou vydat po dvou festivalových trasách, které je zavedou do ulic, parků i historických budov.

Termíny a časy konání Signal Festivalu 2026:
DenDatumČas konání
Čtvrtek15. října 202619:00–24:00
Pátek16. října 202619:00–24:00
Sobota17. října 202619:00–24:00
Neděle18. října 202619:00–24:00

Některé doprovodné akce a placené instalace mají vlastní časy konání. Organizátoři proto doporučují před návštěvou zkontrolovat podrobnosti konkrétního programu.

Letošní Signal Festival nabídne 21 instalací, z nichž osm bude součástí placené zóny Signal INSIDE

Kolik stojí vstupné a co je zdarma

Na většinu venkovních instalací Signal Festivalu se návštěvníci dostanou zdarma. Z celkových 21 instalací je 13 veřejně přístupných bez vstupenky. Za zbývajícími osmi díly se zájemci musí vydat do placené části Signal Inside, která nabízí světelné a audiovizuální umění v interiérech.

Vstupenky do Signal Inside se prodávají v několika variantách. Základní jednodenní vstupenka stojí 490 korun, čtyřdenní vyjde na 590 korun. Zvýhodněné vstupné mohou využít děti, studenti a senioři.

Signal Festival 2026: Vstupné a typy vstupenek
Typ vstupenkyCenaCo zahrnuje
Venkovní instalaceZdarma13 veřejně přístupných instalací
Signal Inside – jednodenní490 KčVstup na všech osm placených instalací během jednoho festivalového dne. Každou lze navštívit pouze jednou.
Signal Inside – čtyřdenní590 KčVstup na všech osm placených instalací po celou dobu festivalu, včetně opakovaných návštěv.
Signal Universe890 KčČtyřdenní Signal Inside a jednorázový vstup do galerie Signal Space
Signal Inside VIP1 990 KčČtyřdenní vstup, přednostní vstupy, doprava mezi trasami a vstup do Signal Space

Placená zóna Signal Inside se zaměřuje především na zážitky, které není možné sledovat z ulice. Patří mezi ně například audiovizuální představení Laterny magiky ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči, světelná a zvuková instalace na Právnické fakultě nebo interaktivní dílo v Kampusu Hybernská.

Signal Fest letos poprvé zamíří do Dejvic, nabídne světla, lasery i Havla

Děti do šesti let včetně a držitelé průkazu ZTP mají do placené části vstup zdarma. Zlevněné vstupenky jsou určeny dětem do 15 let, studentům a seniorům od 65 let. Vstupenky lze zakoupit online prostřednictvím oficiálního prodejce GoOut nebo na festivalových pokladnách.

Návštěvníci, kteří si chtějí prohlédnout pouze bezplatné venkovní instalace, žádnou vstupenku nepotřebují.

Program Signal Festivalu 2026

Letošní Signal Festival nabídne 21 světelných instalací na 17 místech Prahy. Hlavní program bude rozdělen mezi dvě trasy, Dejvice a Centrum. Návštěvníci uvidí videomappingy na historických budovách, laserové projekce, interaktivní objekty i díla, která propojují světlo se zvukem a pohybem.

Na Signal Festivalu 2026 se nad plavebním kanálem mezi Trojou a Podbabou rozzáří laserová instalace tchajwanského umělce Aka Changa. Odrazy paprsků na hladině vytvoří dojem, že světlo pokračuje hluboko pod vodu.
Český umělec Jan Kaláb představí na Signal Festivalu 2026 dílo Black Mechanical Planet. Jeho socha bude umístěna v Dejvicích poblíž sídla Nadace PPF.
Americký umělec Jim Campbell představí na Signal Festivalu 2026 světelnou instalaci Scattered Light. V parku generála Lázaro Cárdenase v Dejvicích vytvoří více než 1 500 světelných bodů obrazy pohybujících se postav.
Signal Festival 2026 představí dílo Residual Signal od MUCHA Studio, které vzdává hold umělci Woodymu Vašulkovi, průkopníkovi videoartu a elektronického umění.
18 fotografií

Trasa Dejvice: Lasery na Vltavě, světelné postavy a videomapping

Na plavebním kanálu mezi Trojou a Podbabou se nad vodní hladinou rozzáří desetimetrová laserová instalace tchajwanského umělce Aka Changa. Díky odrazům laserových paprsků ve vodě vznikne dojem, že světelná instalace pokračuje hluboko pod hladinu.

V parku generála Lázaro Cárdenase v pražské Bubenči návštěvníci uvidí světelnou instalaci amerického umělce Jima Campbella. Tvoří ji více než 1 500 světelných bodů, které vytvářejí obrazy pohybujících se lidských postav. Na budovu Arcibiskupského semináře zase německý umělec Felix Frank promítne světelné obrazce, které se budou postupně měnit.

Na Flemingově náměstí představí český umělec Milan Cais dílo Brána imaginace. Do festivalu se zapojí také studenti ČVUT a VŠCHT, kteří v dejvickém univerzitním kampusu předvedou například chemickou show s barevnými plameny nebo projekci o vývoji studentské formule. Chybět nebude ani instalace, která reaguje na výrazy lidského obličeje.

Další zastávkou bude Stará čistírna odpadních vod v Bubenči. V jejích historických prostorách uvede Laterna magika představení Voda, které propojuje obraz, zvuk a pohyb. Na rozdíl od většiny venkovních instalací je toto představení součástí placené zóny Signal Inside.

Letošní Signal Festival nabídne 21 instalací, z nichž osm bude součástí placené...
Na Signal Festivalu 2026 se nad plavebním kanálem mezi Trojou a Podbabou...

Trasa Centrum: Staroměstská radnice, Václav Havel i cesta na Měsíc

Jedním z hlavních lákadel v centru Prahy bude světelná projekce na věži Staroměstské radnice. Ukrajinská umělkyně Svitlana Reinish zde představí dílo Život v pravdě, které připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Na budově se budou objevovat a postupně proměňovat slova jako pravda, svoboda nebo demokracie. Autorka se při tvorbě inspirovala Havlovou esejí Moc bezmocných.

Signal Festival 2025

V Divadle X10 se návštěvníci budou moci vydat na virtuální cestu na Měsíc, kterou připravili umělci Laurie Anderson a Hsin-Chien Huang. V Jízdárně Savarin zase rakouský umělec Kurt Hentschläger představí dílo FLUX, které pomocí tmy a intenzivních světelných záblesků vytváří neobvyklý zážitek. Obě instalace jsou součástí placené zóny Signal Inside.

Další světelné instalace budou k vidění například na náměstí Republiky, v Klementinu, v kostele svatého Šimona a Judy nebo v Kampusu Hybernská.

Doprovodný program: Konference a koncerty

Součástí festivalu bude také konference Signal Forum, která se zaměří na propojení umění, moderních technologií a jejich vlivu na společnost. Uskuteční se v pátek 16. října od 9 hodin v Národní technické knihovně v Dejvicích.

Chybět nebude ani hudební program. V pražském klubu SaSaZu se během festivalu uskuteční tři koncertní večery. V pátek 16. října vystoupí SOHN a TWO LANES, v sobotu 17. října zpěvačka Róisín Murphy a v neděli 18. října norské duo Röyksopp. Na všechny koncerty je potřeba samostatná vstupenka.

Kde se koná Signal Festival 2026? Mapa a trasy Prahou

Signal Festival letos zavede návštěvníky na 17 různých míst v Praze. Instalace budou rozmístěné na dvou hlavních trasách, v Dejvicích a historickém centru města.

Mapa Signal Festivalu 2026 v centru Prahy. Přehled míst, kde návštěvníci najdou světelné projekce a další umělecké instalace.

Mapa Signal Festivalu 2026 v Dejvicích. Ukazuje rozmístění světelných instalací a jednotlivé zastávky festivalové trasy.

Pro cestu do Dejvic doporučují organizátoři využít metro A a vystoupit ve stanici Dejvická. K návštěvě centrální trasy se hodí stanice Staroměstská. Mezi jednotlivými instalacemi se návštěvníci mohou pohybovat pěšky, mezi oběma oblastmi pak městskou hromadnou dopravou.

Kdo se chce vyhnout největším davům, může dorazit až po 21. hodině. Zejména na placených instalacích se kvůli omezené kapacitě mohou tvořit fronty.

Kolik stojí vstupenka do Signal Space

Vstupné do galerie Signal Space začíná podle zveřejněného ceníku na 209 korunách pro děti a 399 korunách pro dospělé. Cena závisí na věku návštěvníka, dni návštěvy a typu vstupenky. Levněji vychází návštěva ve všední den, o víkendu si lidé připlatí.

Přehled cen vstupenek do Signal Space:
KategoriePondělí až pátekSobota a neděle
Dospělí399 Kč439 Kč
Studenti259 Kč289 Kč
Senioři od 65 let259 Kč289 Kč
Děti od 4 do 15 let209 Kč219 Kč
Děti do 3 letZdarmaZdarma
Rodina (2 dospělí + 1 dítě)999 Kč1 049 Kč
Rodina (2 dospělí + 2 děti)1 199 Kč1 249 Kč

Signal Space a Signal Inside tedy nejsou totéž. Signal Space je samostatná galerie, zatímco Signal Inside označuje placenou část říjnového festivalu s osmi instalacemi na různých místech Prahy.

Signal Space je stálá galerie digitálního umění ve Staroměstské tržnici na adrese Rytířská 10 v Praze 1. Na rozdíl od čtyřdenního Signal Festivalu funguje celoročně. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout světelné projekce a instalace, které propojují obraz, zvuk a pohyb. Aktuálně galerie nabízí výstavu Echoes of Tomorrow x Dream On!

Pro ty, kteří chtějí navštívit festival i galerii, je určena kombinovaná vstupenka Signal Universe za 890 korun. Zahrnuje čtyřdenní vstup do placené festivalové zóny Signal Inside a jednu návštěvu galerie Signal Space.

Jak dlouho trvá prohlídka Signal Space?

Běžná prohlídka galerie Signal Space trvá přibližně 60 až 90 minut. Návštěvníci však nejsou omezeni pevně stanovenou délkou prohlídky a mohou si jednotlivé instalace procházet vlastním tempem.

Galerie je otevřena každý den od 10:00 do 20:00, a to včetně víkendů. Vstupenky je vhodné rezervovat předem online, protože vstup probíhá v časových blocích a kapacita může být omezená. Na místě lze vstupenku zakoupit pouze tehdy, pokud je v daném termínu volno.

Signal Space se nachází v centru Prahy, jen několik minut chůze od Staroměstského náměstí. Nejbližší vhodnou stanicí metra je Můstek na linkách A a B.

Signal Festival s dětmi: Co nabídne rodinný program?

Signal Festival myslí také na rodiny s dětmi. Kromě bezplatných venkovních instalací nabídne speciální tvořivé dílny v Kampusu Hybernská nebo dětskou zónu v galerii Signal Space.

Dětské dílny Údolí medúz v Kampusu Hybernská se uskuteční od pátku 16. do neděle 18. října. Program je rozdělený podle věku:

  • Děti od 4 do 10 let: Od 14:00 si mohou vytvořit vlastní animované medúzy.
  • Děti od 10 let: Od 16:30 si vyzkoušejí práci s LED pásky, pájení a jednoduché programování. Výsledkem bude svítící medúza.

Na stejném místě návštěvníci uvidí také Zvukového robota, který propojuje zvuk s obrazem. Vstupenka na dílnu a tuto instalaci stojí dohromady 200 korun. Počet míst je omezený. Děti mladší 15 let musí na dílnu přijít v doprovodu dospělého. Veškeré potřebné vybavení dostanou na místě.

Další možností je dětská zóna Signal Playground ve stálé galerii Signal Space. Je určená především dětem od tří do deseti let. Vstupné stojí 195 korun za dítě, jeden dospělý doprovod má vstup zdarma a každý další zaplatí 95 korun.

Na co si dát při návštěvě s dětmi pozor? Některé instalace využívají blikající světla a hlasité zvuky, které mohou citlivějším dětem vadit. Placená část festivalu Signal Inside navíc není vhodná pro návštěvu s kočárkem.

Jak funguje Signal Festival a co vědět před návštěvou?

Signal Festival je večerní přehlídka světelného umění, při které se návštěvníci procházejí Prahou a objevují jednotlivé instalace v ulicích, parcích i budovách. Nemusí se držet žádné pevně stanovené trasy ani začínat na konkrétním místě. Sami si vyberou, co chtějí vidět a v jakém pořadí.

Na bezplatné venkovní instalace není potřeba vstupenka. Stačí přijít mezi 19. hodinou a půlnocí. K návštěvě osmi placených instalací Signal Inside už je nutné mít zakoupený lístek. Při prvním vstupu návštěvníci ukážou QR kód v telefonu nebo vytištěnou vstupenku a dostanou festivalovou pásku, kterou se pak prokazují na dalších placených místech.

Jednodenní vstupenka umožňuje navštívit každou z osmi placených instalací jednou během vybraného večera. Se čtyřdenní vstupenkou se mohou návštěvníci vracet i opakovaně.

Jako Oscar. Pražská galerie Signal Space získala prestižní ocenění Inavation Award

Co je dobré vědět před návštěvou?

  • Počítejte s čekáním. Některé instalace fungují nepřetržitě, jiné se spouštějí v určitých intervalech. U oblíbených míst se mohou tvořit fronty.
  • Naplánujte si trasu. Instalace jsou rozmístěné v centru Prahy a Dejvicích. Mezi oběma oblastmi je nejlepší využít městskou hromadnou dopravu.
  • Vezměte si pohodlné boty a teplé oblečení. Většina programu probíhá venku a mezi jednotlivými místy se chodí pěšky.
  • Mapu a program najdete online. Festival nemá vlastní mobilní aplikaci. Všechny důležité informace včetně případných změn organizátoři zveřejňují na oficiálním webu Signal Festivalu.
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