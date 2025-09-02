Hologram, hudba a barvy. Letošní Signal Festival láká na atraktivní show

Jan Bohata
  14:42
Největší přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival opět míří do centra Prahy. Program 13. ročníku nabídne divákům atraktivní venkovní audiovizuální podívanou i desítky vnitřních instalací od českých i zahraničních tvůrců. Akce se koná každý večer od 16. do 19. října vždy mezi 19. hodinou a půlnocí.
Instalace akce Signal Fest | foto: Signal Fest

Videomaping na Bazilice svaté Ludmily
„Každý další ročník Signal Festivalu je pro nás příležitostí ukázat digitální umění z nové perspektivy. Nabízíme dvě trasy, v centru a na Vinohradech, a 20 instalací, z toho 10 v placené zóně. Po třech letech se vracíme na náměstí Míru k bazilice sv. Ludmily,“ řekl Martin Pošta, ředitel festivalu.

Světelnou show a instalace si diváci prohlédnou ve vnitrobloku Clam-Gallasova paláce, Klausově synagoze, Paláci Savarin nebo svatosalvátorském kostele Anežského kláštera. Poprvé ožije také věž Staroměstské radnice.

VIDEO: Národní divadlo rozzářila světelná show ke 120. výročí Kytice

Lákavou novinkou letošního ročníku bude z Dvořákova nábřeží viditelná 3D světelná projekce na clonu z vodní mlhy, která působí, jako by se vznášela ve vzduchu. Efekt tak podle pořadatelů připomíná hologram.

Hudební producent NobodyListen v rámci audiovizuální show spojí síly s umělcem Janem Hladilem, společně přetvářejí budovu Sokola v Riegrových sadech v živý organismus. Instalace využije nejmodernější technologie, zejména 360° prostorový zvuk systém L-ISA.

Signal Festival opět rozsvítí Prahu, poprvé zamíří na věž Staroměstské radnice

Zájemci se budou moci do některých vystoupení osobně zapojit, třeba do performance Grill Flame v režii umělecké skupiny Rafani. „Diváci uslyší a uvidí množství zvuků a plamenů grilování všeho. Do pálení nadbytku chceme postupně zapojovat publikum,“ představil akci David Kořínek z Rafanů.

Přesný program, trasy a vstupenky do placených zón jsou pro zájemce k dispozici na webu akce Signal Fest.

10. října 2024
Hologram, hudba a barvy. Letošní Signal Festival láká na atraktivní show

Nábřeží Karla Schwarzenberga. Praha nazve prostranství v centru po zesnulém politikovi

Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého politika a diplomata Karla Schwarzenberga. Schválili to v pondělí radní...

1. září 2025  15:25,  aktualizováno  16:52

Pražské kandidátce SPD dominují členové hnutí, kromě jedničky s odlišnými názory

Pražská kandidátka Svobody a přímé demokracie (SPD) má neobvyklé složení – z 36 pozic jich obsadili členové SPD 35. Mezi kandidáty jsou i politici se zkušenostmi z městských částí či magistrátu....

1. září 2025  16:20

