Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

SIDE Smíchov Living má zelenou, na bývalém brownfieldu vznikne 1 200 bytů

Autor:
  14:30
Mezinárodní developerská skupina UDI Group získala stavební povolení pro první budovu projektu SIDE Smíchov Living v Praze. Na bývalém brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní plánuje postupně vybudovat novou čtvrť s přibližně 1 200 byty, obchody, službami a veřejně přístupnou zelení. Celková investice dosáhne téměř šesti miliard korun.
Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově...

Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově vznikne nový rezidenční projekt SIDE Smíchov Living s přibližně 1 200 byty, obchody, službami a veřejně přístupnou zelení. | foto: Zuzana Migdalová

Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově...
Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově...
Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově...
Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově...
5 fotografií

Projekt, dříve známý pod pracovním názvem Vltava Meadows, vstupuje po získání stavebního povolení do realizační fáze. UDI Group zároveň zahajuje prodej bytů v první ze tří plánovaných budov.

„Projekt SIDE Smíchov Living považujeme dlouhodobě za jeden z nejdůležitějších v našem českém portfoliu. Po náročném jedenáctiletém povolovacím procesu se nyní dostáváme do fáze samotné výstavby bytů a jejich prodeje,“ uvedl ředitel UDI Group pro Českou republiku Tomáš Kaluš.

Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově vznikne nový rezidenční projekt SIDE Smíchov Living s přibližně 1 200 byty, obchody, službami a veřejně přístupnou zelení.
Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově vznikne nový rezidenční projekt SIDE Smíchov Living s přibližně 1 200 byty, obchody, službami a veřejně přístupnou zelení.
Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově vznikne nový rezidenční projekt SIDE Smíchov Living s přibližně 1 200 byty, obchody, službami a veřejně přístupnou zelení.
Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově vznikne nový rezidenční projekt SIDE Smíchov Living s přibližně 1 200 byty, obchody, službami a veřejně přístupnou zelení.
5 fotografií

Nová čtvrť vznikne podle návrhu studia CMC Architects. Součástí budou převážně menší a středně velké byty, prostory pro obchody a služby, komunitní zázemí a rozsáhlý zelený vnitroblok přístupný rezidentům i veřejnosti.

Celková hrubá podlahová plocha projektu dosáhne téměř 58 tisíc metrů čtverečních. Výstavba bude rozdělena do tří etap, přičemž dokončení první z nich je plánováno na přelom let 2028 a 2029.

Vstoupit do diskuse

Lanovka na Petřín už jezdí, zatím jen servisní a ověřovací jízdy

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Byty přetékající odpadem. Martin nabízí úklid zdarma, denně mu píší desítky lidí

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

SIDE Smíchov Living má zelenou, na bývalém brownfieldu vznikne 1 200 bytů

Na bývalém brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí na pražském Smíchově...

Mezinárodní developerská skupina UDI Group získala stavební povolení pro první budovu projektu SIDE Smíchov Living v Praze. Na bývalém brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní plánuje postupně...

12. května 2026  14:30

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Aktualizujeme
Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácízápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

12. května 2026  12:04,  aktualizováno  14:22

Úplatky, padělání lékařských zpráv. Policie zasahuje v ÚVN, zadržela 11 lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední...

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Pro redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie zadržela v nemocnici a na...

12. května 2026  11:07,  aktualizováno  14:03

Dopravní sebevražda. Návrh piráta a radního Beránka cupuje už i Praha 1

Značky dopravní obsluhy na Praze 1. (24. července 2024)

Návrh na zákaz vjezdu autům do centra metropole během letních prázdnin, s nímž přišel náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti), nechce ani Praha 1. Po vlně odporu pražských částí 2, 4,...

12. května 2026

Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním...

Ve vedení fotbalové Sparty je osm let, ale v úterý po poledni její výkonný místopředseda František Čupr poprvé předstoupil před disciplinární komisi. „Komisi jsem řekl, že jsem velmi nerad, když tu...

12. května 2026  13:29

Stavba rozšíření Pražského okruhu u Satalic se zpozdí, soud vyhověl žalobám

Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Silničáři začnou pracovat na rozšíření Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi nejdříve na konci příštího roku. Soud totiž zrušil právní moc územního rozhodnutí, které Ředitelství silnic a...

12. května 2026  12:34

Ohavná rétorika, zhodnotil soud. Vyhození Ukrajinců z tramvaje si řidič musí odpracovat

Nemáš právo být v týhle zemi! řval pražský tramvaják a udeřil Ukrajince s...

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí...

12. května 2026  10:56

Požár bytu v Praze vyhnal z domu 12 lidí, zasahovali hasiči ze čtyř stanic

Hasiči zasahovali u požáru bytu v Kardašovské ulici v Praze 9. Z domu...

Požár jedné místnosti panelákového bytu v Kardašovské ulici v Praze 14 zaměstnal v úterý ráno hasiče ze čtyř stanic. Z domu muselo být evakuováno dvanáct lidí, událost se obešla bez zranění.

12. května 2026  10:09,  aktualizováno  10:31

Terapeut zneužíval klientky a vymámil miliony na stavbu, kde by přečkal konec světa

Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je...

Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský obviněný ze znásilnění svých klientek vybral 20 milionů na výstavbu resortu, kde měl přečkat konec světa. V úterý o tom informoval server iRozhlas. Přestavbu...

12. května 2026  10:20

Omluva i podání rukou. Tvrdík s Čuprem po zničeném derby: Společně situaci zlepšíme

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...

Oba si po vzájemné výměně pohledů nakonec podali ruku. Poprvé od sobotního vyhroceného derby se setkali slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a jeho sparťanský protějšek místopředseda představenstva...

11. května 2026  22:11,  aktualizováno  22:39

Národní muzeum vystavilo výběr z Czech Press Photo 2025. V anketě uspěl i fotograf MAFRA

KATEGORIE LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ Petr Topič, MAFRA, a.s., Andrej Babiš ve...

V Nové budově Národního muzea mohou lidé od úterý 12. května vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a...

11. května 2026  21:19

Bojovník, který umí strhnout další, chválí si Seppälu ve Spartě. Fin bude pokračovat

Sparťanský obránce Mikael Seppala s pukem v utkání proti Plzni

Finský obránce Mikael Seppäla bude i příští sezonu hrát v hokejové extralize za Spartu. Mistr světa z roku 2022, který bude startovat i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou...

11. května 2026  21:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.