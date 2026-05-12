Projekt, dříve známý pod pracovním názvem Vltava Meadows, vstupuje po získání stavebního povolení do realizační fáze. UDI Group zároveň zahajuje prodej bytů v první ze tří plánovaných budov.
„Projekt SIDE Smíchov Living považujeme dlouhodobě za jeden z nejdůležitějších v našem českém portfoliu. Po náročném jedenáctiletém povolovacím procesu se nyní dostáváme do fáze samotné výstavby bytů a jejich prodeje,“ uvedl ředitel UDI Group pro Českou republiku Tomáš Kaluš.
Nová čtvrť vznikne podle návrhu studia CMC Architects. Součástí budou převážně menší a středně velké byty, prostory pro obchody a služby, komunitní zázemí a rozsáhlý zelený vnitroblok přístupný rezidentům i veřejnosti.
Celková hrubá podlahová plocha projektu dosáhne téměř 58 tisíc metrů čtverečních. Výstavba bude rozdělena do tří etap, přičemž dokončení první z nich je plánováno na přelom let 2028 a 2029.