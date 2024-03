Soud potvrdil muži 11,5 roku vězení za shození nevidomého do rozvodněné řeky

„Obžalovaný si byl velmi dobře vědom, kde se nacházel a co dělal,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Poukázal na svědectví Kubátova bratra, který vypověděl, že Kubát se ještě tentýž večer vrátil na místo činu hledat ztracený telefon.

Muže se slepeckou holí Kubát napadl večer 11. března 2023 na mostě v Nádražní ulici v Mladé Boleslavi. Tělem ho přitiskl k zábradlí a po krátkém, asi minutovém, zápasu ho převalil přes zábradlí. Přestože se napadený dokázal zachytit za vnější konstrukci mostu, po několika sekundách se neudržel. Z výšky přibližně čtyř metrů spadl do řeky.

Kubát poté doběhl na břeh, odkud muže pozoroval, aniž se mu snažil pomoci. Celý incident zachytily pouliční kamery.

Vzhledem k jarnímu tání v tu dobu v Jizeře teklo čtyřnásobně více vody než obvykle. Měla teplotu pěti stupňů Celsia. Muž v ní utonul, jeho tělo našla policie o měsíc později.

Soudy konstatovaly, že slepec musel být dezorientovaný, v chladné vodě upadl do šoku a pod hladinu ho stahovalo mokré oblečení. Takovou situaci by podle nich obtížně zvládl i zcela zdravý člověk.

24. ledna 2024

Obžalovaný, který byl v minulosti osmkrát trestaný zejména za majetkovou činnost, k odvolacímu zasedání nedorazil – projevil přání, aby se věc řešila v jeho nepřítomnosti.

Dříve uvedl, že v daný den popíjel už od dopoledne. Proč muže napadl, si Kubát podle vlastních slov neumí vysvětlit. Za vraždu mu hrozilo 10 až 18 let vězení, soudy při ukládání trestu přihlédly k jeho doznání a k tomu, že měl v době činu snížené ovládací schopnosti.

Kubátův obhájce žádal, aby se soudy podrobněji zabývaly tím, zda jeho klient neměl ovládací schopnosti zcela vymizelé, místo vraždy by tedy spáchal trestný čin opilství. Toho se dopustí člověk, který se požitím návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti, ve kterém poté spáchá trestný čin. Za opilství hrozí maximálně deset let vězení.

Soudce Zelenka ale odkázal na závěry znalkyně a také na svědecká vyjádření. „Svědci, kteří se s obžalovaným viděli před činem, shodně vypovídali, že se jim obžalovaný nijak výrazně opilý nejevil. Chodil normálně, neměl problémy s mluvou,“ shrnul.