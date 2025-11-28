21.00, 0 °C
Doma v mezičase začínám švindlovat. Nedokážu si odpustit spacák navíc a karimatku, i když na místě mají být kartony. Přidávám čelovku – nakonec nebude vůbec potřeba – bundu pod hlavu, rukavice, powerbanku a nakonec ještě jednu čepici.
22.30
Sraz je kousek od zastávky tramvaje. Z dálky slyším: zubatá pikošlapko! Na kartonech sedí lidi bez domova a zájemci o přenocování. Tráva je mokrá. Hraje se na kytaru a pije. Ženy se perou a pak se válejí. Přichází muž s braníkem v plastu a říká, že má rád lidi a hudbu.
Znalec radí, že všechny věci si má člověk dát pod sebe. Žena dodává, že boty se musí přivázat k batohu.