Tak mi kázal korán, prohlásil bývalý imám viněný z terorismu. Dostal 14 let

Obžalovanému hrozilo za teroristický útok a financování terorismu 12 až 20 let za mřížemi. Shehadeh si již od loňska pravomocně odpykával desetiletý trest ve Valdicích za jinou kauzu účasti na teroristické skupině a financování terorismu.



„Obžalovaný se ke svému jednání doznal, to je prokázáno všemi dostupnými důkazy. Dohoda o vině a trestu odpovídá zákonu,“ zdůvodnila další verdikt soudkyně Zuzana Zápalková. Ta Shehadehovi také uložila pořádkovou pokutu pět tisíc korun. Obžalovaný totiž odmítl povstat při vynesení rozsudku.



„Dobrovolně a vědomě jsem to spáchal. Na to, co jsem dělal, jsem náležitě hrdý. Dělal jsem to, co mi kázal korán,“ napsal mimo jiné bývalý imám předsedkyni senátu Zuzaně Zápalkové před zahájením úterního hlavního líčení.



Vzhledem k postoji obžalovaného proto státní zástupce a advokát začali projednávat možnou dohodu o vině a trestu. Obě strany se na tom po několika desítkách minut shodli. Soud poté jejich vzájemnou úmluvu potvrdil.

„Neschvaluji teroristické útoky na civilní cíle. Syrská vláda je genocidní a odpor proti ní legitimní. Jsem si vědom důsledků dohody. Svých činů nelituji, považuji je za správné,“ řekl mimo jiné v posledním slovu obviněný.

V boji neužitečný

„Obžalovaný v prosinci 2015 odletěl z Vídně do Istanbulu, kde se setkal se zástupci organizace An-Nusrá ,“ popsal státní zástupce Marek Bodlák první z žalovaných skutků. Pražský rodák Shehadech přivezl peníze na léčbu zraněných válečníků, vybrané pro džihádisty v Sýrii.

Sám se podle obvinění chtěl k „božím bojovníkům“ přidat. To však emisaři teroristů vzhledem k jeho oční vadě odmítli. „Užitečnější bude v zahraničí při výběru peněz a dobrovolníků,“ znělo tehdy resumé zástupců An-Nusrá.

Na přelomu let 2015 a 2016 podle další části obžaloby Shehadeh podporoval a vystrojil pro potřeby válečníků v Sýrii sudánského muslima ze Slovenska, známého také jako Abu Málek as-Súdání. Ten se přes Istanbul vydal do Sýrie na základny teroristů.

„Aktivně se zapojil do činnosti teroristické organizace An-Nusrá, kde absolvoval výcvik zacházení se zbraněmi, výbušninami a v taktice boje,“ uvedl dnes státní zástupce. Po výcviku Abú Málek as-Súdání bojoval v prvosledových jednotkách proti vládním vojskům. Na jaře 2017 padl u obce Mardes.

„Neuznávám vás“

„Vaši legislativu nerespektuji,“ sdělil Samer Shehadeh, který loni u vrchního soudu při vynášení desetiletého rozsudku odmítl vstát z lavice obžalovaných. Verdikt si vyslechl v sedě. Podle tohoto verdiktu v listopadu 2016 pomohl bratrovi Omarovi odejít do Sýrie

Ten zde vystoupit do organizace An-Nusrá, známé také jako Džabat aš-Šám (Fronta dobytí Levanty). Omar podstoupil výcvik v této džihádistické organizaci a sám v ní poté nějaký čas působil jako instruktor.

Samer podle verdiktu také do Sýrie přes Turecko pomohl odejít švagrové Fatimě Hudkové. S Omarem je oddal přes internet podle práva šaría. Fatima se účastnila výcviku se zbraní. Omar a Fatima loni dostali tresty 11 a šest. Oba v nepřítomnosti.

Samer Shehadeh stál několik let v čele Muslimské obce v Praze, do roku 2014 byl imámem, nejvyšším představeným.