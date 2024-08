Ženy kvůli sexuálnímu obtěžování v MHD mění návyky, často jedou do práce jinudy

„Pokud chceme mít nejlepší MHD na světě, tak musíme zapracovat i na tématu, kterým je obtěžování v hromadné dopravě. Týká se to nás všech,“ uvedl pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Připomněl, že ve čtvrtek policisté chytili muže, který onanoval v MHD. „Dalšího, toho s rozparkem, policie stále hledá. Rozhodně ale nejde o ojedinělé případy,“ dodal.

Nová pražská kampaň má za cíl pojmenovat, co to vlastně obtěžování je, a nabídnout přihlížejícím bezpečný způsob, jak zasáhnout. (16. srpna 2024)

„Sexuální obtěžování má dopad na běžný den lidí. Některé ženy následně mění svoje denní trasy a návyky, protože se bojí jezdit spojem, ve kterém byly sexuálně obtěžovány,“ vysvětlila šéfka neziskové organizace Konsent Johanna Nejedlová.

Podle zástupce ředitele Odboru rovnosti mužů a žen Úřadu vlády Radana Šafaříka byla svědkem nevhodného chování třetina cestujících. Řada z nich ale neví, jak v takové situaci reagovat.

Sexuální obtěžování v MHD Každá třetí žena a každý desátý muž zažili v Česku při cestování MHD sexuální obtěžování.

25 % žen se při cestování MHD necítí bezpečně.

20 % cestujících se setkalo s nevítanými pokusy o hlazení, líbání či fyzické sblížení.

19 % cestujících se setkalo s veřejným sebeukájením.

8 % cestujících bylo donuceno k ukojení rukou nebo jinou částí těla.

6 % cestujících bylo násilím donuceno k sexu nebo se setkalo s pokusem o sexuální styk nátlakem.

Obětmi jsou výrazně častěji žen. Zdroj: Odbor pro rovnost mužů a žen Úřadu vlády

Plakáty z kampaně upozorňují na situace, které jsou pro cestující obtěžující, a také edukují o tom, jak mohou přihlížející lidé pomoci. Po celém městě je celkem osm variant s nápisy, jako například „nevyžádané dotyky jsou obtěžování“, „zírání je obtěžování“ nebo „promluvit je pomoc“. Právě nemlčet a zapojit se do situace je podle organizace klíčové.

Kampaň radí oslovit rovnou toho, kdo překračuje hranice – „nechte toho“ nebo „přestaňte“.

„Když nechcete adresovat konflikt přímo, můžete odvést pozornost, třeba tím, že se zeptáte, kolik je hodin nebo zda tramvaj jede na zastávku Šumavská,“ radí Konsent na svém webu. „Jakékoliv narušení situace pomůže obtěžovaném ze situace odejít,“ dodávají.

„Podívat se na někoho je normální. Zírání nebo lascivní pohledy, které zažilo až 50 % ženských cestujících, nejsou. Spočívá to v tom, že to trvá dlouho, několik zastávek,“ vysvětluje jeden nápisů na plakátech Nejedlová. Dodává také, že kampaň se zaměřuje primárně na to, aby byli cestující schopní na sexuální obtěžování reagovat rovnou na místě.

Na plakáty, které visí v metropoli už od začátku týdne, mají zatím autoři pozitivní reakce. „Lidé označují v příspěvcích dopravní podniky svého města nebo svoje starosty s tím, že by ji uvítali taky,“ uvedla Nejedlová.

Na reakce veřejnosti se ptala také redaktorka iDNES.cz. Cestující si plakáty chválí. „Určitě se mi líbí plakát i myšlenka. Zírání opravdu obtěžování je a jsem ráda, že se tím někdo zabývá,“ řekla na zastávce Florenc redaktorce iDNES.cz paní Marie.