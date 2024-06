Muž v MHD ukazoval nezletilým chlapcům své nahé fotky, pak děti sledoval

V průběhu více než jednoho roku se na několika policejních služebnách v pražských Vokovicích, Břevnově a Dejvicích nashromáždilo několik oznámení. Ta obsahovala výpovědi nezletilých synů oznamovatelů, jež si v městské hromadné dopravě vyhlédl třiačtyřicetiletý cizinec. Ten následně vytáhl telefon a ukazoval jim své nahé fotky v sexuálních polohách se ztopořeným údem.

Takovýmto způsobem obtěžoval chlapce ve věku od deseti do čtrnácti let. Události se odehrály převážně v metru mezi stanicemi Petřiny, Můstek, Muzeum, Bořislavka a Motol. Někteří chlapci před mužem utekli ze soupravy ven, ten je ovšem poté sledoval i při jízdě po eskalátorech až do doby, než vyšli ven na ulici. Poté se vždy vrátil zpět do metra a pokračoval neznámo kam.

Případy si převzali pražští kriminalisté, kteří shromáždili všechny poznatky k neznámému pachateli a začali po něm okamžitě pátrat. Práce však byla složitější proto, že se jednalo o cizince. Nebylo tak možné využít k vypátrání standardní postupy.

„Za využití všech operativně pátracích prostředků a několika kamerových záznamů jsme se podezřelému muži zanedlouho dostali na stopu a na začátku června ho v bytě v Praze 6 zadrželi,“ upřesnil práci kriminalistů mluvčí Richard Hrdina.

Po následné lustraci detektivové zjistili, že se jedná o cizince, který byl v roce 2015 již odsouzen pro držení dětské pornografie. Byla mu taktéž uložena ambulantní léčba. „V současné chvíli je obviněný ze spáchání trestného činu šíření pornografie, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodal Hrdina.