Na severu Prahy kolabuje MHD. K opravě Cínovecké a Kbelské se přidá Chlumecká

Cínovecká ulice je prakticky pokračováním dálnice D8, rekonstrukce na ní probíhá ve směru do centra.
„V úseku mezi Mratínským potokem a Rochlickou probíhá rozsáhlá výměna asfaltového souvrství. Opravujeme také uliční vpusti, svodidla a obruby a obnovíme vodorovné dopravní značení,“ uvedla aktuálně Technická správa komunikací.
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Kbelská se opět zavírá, rekonstrukce míří do další fáze. Už definitivně poslední
Jenže na situaci doplácí příměstská autobusová doprava. „Situace v posledních dnech je zejména v ranních hodinách složitá prakticky na všech příměstských linkách ze severní části regionu, potvrdil iDNES.cz mluvčí organizátora pražské integrované dopravy Ropid Filip Drápal.
Kolony se na D8 při příjezdu do Prahy tvoří už před 6. hodinou ranní a tím se ucpávají i okolní alternativní příjezdové komunikace.
„Nejhůře je na tom linka 413, která je sice podle aktuální situace odkláněna, ale není moc kudy, protože stojí i provoz na I/608. Linky od Mělníka dojíždí do kolon již na obchvatu Líbeznice, resp. před Březiněvsí,“ dodal mluvčí Ropidu.
Problém pak mají i linky ve směru od Odoleny Vody a Klecan. Linky 400 a 410 jsou sice odkloněny ze Střížkova na Letňany, což sice trochu pomáhá, ale i na těchto linkách Ropid registruje velká zpoždění.
„V průměru dosahují zpoždění v ranní špičce na výše uvedených linkách cca 30-45 minut a na některých linkách se zpoždění projevují i do opačného směru, protože se nestíhají obracet na konečné,“ dodal Drápal.
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VIDEO: Nové kanály, asfalt i svodidla. To je 43 dní rekonstrukce Kbelské v časosběru
Třetí etapou své rekonstrukce prochází také ulice Kbelská. TSK tu pokračuje v rekonstrukci nájezdových a sjezdových ramp a mimoúrovňové křižovatky Kbelská – D8.
„Součástí prací je výměna asfaltových povrchů, oprava kanalizačních vpustí a revizních šachet i výškové vyrovnání povrchových prvků inženýrských sítí,“ uvedla správa.
Kbelská přitom rozsáhlou rekonstrukcí prošla během prázdnin, kdy se realizovala její podstatná část.
Dopravní omezení u obou staveb (Kbelská a Cínovecká) se předpokládají do 4. prosince.
Přidává se i Chlumecká
O čtyři dny déle bude trvat nová rekonstrukce, a to ulice Chlumecké. Ta začne tuhle sobotu a uskuteční se ve dvou etapách.
Práce zahrnují odfrézování stávajících vrstev v tloušťce 10 až 12 cm, aplikaci spojovacích postřiků a následnou pokládku nových asfaltových vrstev s využitím modifikovaných asfaltů a zálivek spár.
Součástí stavby je také výšková úprava (rektifikace) povrchových znaků inženýrských sítí, vyrovnání uličních vpustí, obrubníků a krajníků a obnova vodorovného dopravního značení.
V první etapě do 17. listopadu bude doprava do centra vedena v jednom jízdním pruhu. Směr z centra bude bez omezení. Ve 2. etapě do 8. prosince se práce přesunou do pomalého jízdního pruhu až po nový přejezd u ulice Broumarská.
Režim dopravy bude upraven na systém 2+2 jízdní pruhy, kdy bude jeden jízdní pruh ve směru do centra převeden přes přejezd do protisměru. V této době bude v úseku Poděbradská – Pražský okruh dočasný obousměrný zákaz zastavení pro zajištění vyparkování vozidel a plynulosti provozu.