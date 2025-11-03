Připravujeme podrobnosti.
Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu
Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády
V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....
Policie zasahuje ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí
Policie zasahuje v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Podle informací z místa nesmí nikdo do budovy a policisté zajišťují jednotlivé kanceláře. Celkem bylo podle státního...
Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté
Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...
Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně
Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...
Svezete se novou tramvají? Praha je všechny posílá do ostrého provozu
Pražané a návštěvníci hlavního města se budou moci poprvé svézt novou tramvají v pravidelném provozu. A to už v pondělí, kdy Dopravní podnik nasadí do ostrého provozu postupně všech sedm vozů Škoda...
V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahují hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky. Při sesuvu došlo ke stržení služebního vozidla městské...
Řidič se při předjíždění čelně střetl s plným autobusem, je ve vážném stavu
U Smečna na Kladensku v pondělí ráno havaroval autobus s desítkami cestujících a auto. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo předjíždění. Řidiče osobního vozu museli vyprostit hasiči a vrtulník jej...
Autobusy z Říčan do Prahy měly v ranní špičce až půl hodiny zpoždění
Omezení provozu vlaků na koridoru mezi Prahou a Benešovem v pondělí dopravní kolaps podle policie nezpůsobilo. Autobusy z Říčan a Uhříněvsi směrem do Prahy ale měly v ranní špičce až půlhodinová...
Ostrá premiéra nových pražských tramvají. S cestujícími jezdí už sedm vozů
Od začátku týdne se cestující pražské hromadné dopravy mohou v ostrém provozu svézt novými tramvajemi Škoda ForCity Plus 52T. Celkem sedm nových kusů se zapojilo do obsluhy linky 12 mezi Hloubětínem...
Začalo omezení vlaků z Prahy na Benešov. Hrozí kolaps dopravy, varuje Ropid
Vážné dopravní komplikace nebo až kolaps dopravy očekává ode dneška v následujících dvou týdnech organizátor pražské dopravy Ropid na trase mezi Říčany a Prahou. Problémy by podle něj mohly nastat...
Vlak u Holyně narazil do spadlého stromu. Hasiči ho vyprošťovali zpod soupravy
Na železniční trati mezi pražským Prokopským údolím a Řeporyjemi došlo v neděli večer kolem 19. hodiny k mimořádné události. Vlak zde narazil do spadlého stromu, který skončil částečně pod soupravou....
Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu
Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...
Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning
Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...
Pražané v dešti slavili Dušičky. Hrob Karla Gotta zaplavily svíčky a květiny
Ani deštivé nedělní počasí neodradilo obyvatele Prahy od návštěvy hřbitovů a připomínky zesnulých v dnešní den jejich památky. Lidé se na Dušičky schovávali pod deštníky nebo přicházeli v pláštěnkách...
Nehoda tří aut uzavřela u Prahy D1 ve směru na Brno, dva lidé jsou zranění
Nehoda tří osobních aut dnes odpoledne na zhruba hodinu zavřela na okraji Prahy dálnici D1. Neprůjezdná byla na pátém kilometru ve směru na Brno. Dva lidé se lehce zranili, uvedl policejní mluvčí Jan...
Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín
Na ligovou výhru čekají od poloviny září, jenže proti Olomouci své trápení neukončili. Mladoboleslavští fotbalisté podlehli Sigmě v domácím prostředí vysoko 1:4. Dvěma góly se na vítězství hostů...