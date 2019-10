Praha se rozešla Pekingem, zastupitelé ukončili platnost sesterské smlouvy

S vypovězením sesterské smlouvy s Pekingem souhlasili už minulý týden pražští radní. Jejich rozhodnutí muselo ale schválit ještě zastupitelstvo.

Sesterskou smlouvu mezi Prahou a Pekingem, kterou uzavřelo minulé vedení Prahy, chtělo současné vedení vypovědět kvůli klauzuli o uznání jedné Číny. Vyjednávání vedla Praha s čínskou stranou korespondenčně, ale na poslední urgenci Čína neodpovídala.

Postup města dnes kritizovali opoziční zastupitelé Ivan Pilný (ANO) a Patrik Nacher (ANO). „Vy jste něco vyprovokovali. Já po tom článku brečet nebudu, ale vyspělí politici se chovají diplomaticky,“ řekl Nacher. Podle něj mohlo město počkat, až skončí platnost smlouvy, a poté chtít pokračování bez zmíněné části. „Tomu bych rozuměl, ale to, co se rozpoutalo, bylo nediplomatické,“ řekl Nacher. Pilný zase upozornil na možné ekonomické aspekty ukončení smlouvy.

S výtkami nesouhlasil primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Vyprovokovali jste to vy, ANO, protože to bylo za vaší politické reprezentace, která udělala chybu, že se nechala zatáhnout do zahraniční politiky. Tento článek nemá v partnerské smlouvě co dělat. Vy jste postupovali mimo zvyklosti a dali tam něco, co tam nepatří, abyste demonstrovali svou servilitu vůči nedemokratickému socialistickému státu,“ řekl Hřib.

Podle primátora je mylné se domnívat, že smlouvu bylo možné nechat doběhnout a pak případně změnit. Je v ní totiž uvedeno, že jedna ze stran musela udělat tzv. proaktivní krok, aby byla ukončena. „Vámi navrhovaný krok nešlo udělat,“ řekl Hřib Nacherovi.

Na jednání vystoupil také poslanec Jan Lipavský (Piráti). „Rozhodnutí je správné. Článek tři byl neférový a neměl tam co dělat. Snaha politizovat kulturní spolupráci je chybou. Čína se projevila jako partner, který vydírá,“ řekl.

Česká vláda už v minulosti potvrdila, že politiku jedné Číny respektuje. O postoji České republiky k čínské suverenitě psal také v dopise prezident Miloš Zeman svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi. Ve čtvrtek o tom informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezident v dopise píše, že nemá žádné pochopení pro konání pražských komunálních politiků a doufá v pokračování pragmatických projektů česko-čínské spolupráce.