Zákrok se vydařil bez napadení, pachatel byl následně předán policii, řekl redakci iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Truxa.
Ke konfrontaci došlo v ranních hodinách. „Pachatel byl na místě vyrušen majitelem rodinného domu,“ uvedl Truxa s tím, že se pokusil z místa činu utéct. Majiteli se ho přesto podařilo zadržet, a to bez jakéhokoliv fyzického napadení.
K zákroku dopomohla i skupinka místních obyvatel, která s ním setrvala do příjezdu policie. Místní se svým skutkem pochlubili i na Facebooku.
„Pokud se někomu něco dnes v noci ztratilo z domu, tak ať se ozve. Zloděje jsme chytili,“ doprovodili místní svůj „úlovek“ textem.
Slíbí, že už to neudělá?
„Strážníci si podezřelého převzali a jsou s ním nyní prováděny úkony trestního řízení pro přečin porušování domovní svobody,“ dodal mluvčí.
Zásah se setkal s pozitivním ohlasem. „Dobrá práce!“, „Jste super,“ vychvalovali uživatelé autora příspěvku. „Včera jsme úspěšně hledali srnčata, dnes zloděje,“ přidala se další reakce.
Pachatel se však setkal s mnohem hrubší odezvou.
„Měli jste mu dát vařečkou na holou a mlátit dokud neslíbí, že už to neudělá,“ komentuje jedna z uživatelek. „Snad se policie vyřádila,“ doplňuje další komentář.
„Ještě bych ho svlékla do naha a pleskala klackem po nohách a rukách a tam dole, než přijedou policajti,“ navrhla zlodějovo potrestání další diskutérka.