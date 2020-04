Policie objasnila několik vloupání u Prahy. Zda jde o gang, však neví

„Kriminalisté s narůstajícím počtem případů vloupání do rodinných domů v oblasti kolem Prahy stanovovali možné verze a postupy ve vyšetřování, kterých bylo hned několik. Zabývali se tedy i tím, do jaké míry jsou si jednotlivé případy ‚podobné‘ a zda v nich nelze spatřovat sériovost, tedy že by je mohl spáchat jeden pachatel či skupina pachatelů. Reálnost takové verze mohou však kriminalisté potvrdit či vyvrátit až v případě objasnění skutků, tedy zadržení pachatele či pachatelů a důkazními prostředky,“ reagovala neurčitě mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Případy vloupání v okolí Prahy se ve zvýšené míře začaly objevovat počátkem září roku 2019, kdy policie do ledna 2020 zaevidovala celkem 63 případů na Praze venkov Jih, tři desítky na Berounsku, 11 na Praze venkov Východ a 8 na Praze venkov Západ.



Zloději se zajímají zejména o peníze a šperky a dohromady již způsobili škodu celkem 28 milionů korun.



Jedním z takových případů je i vloupání do rodinného domu v Černošicích z letošního dubna. Dva pachatelé, původem z Moldávie, se v noci vloupali do domu, ve kterém spali jeho majitelé. Ti poté, co je vzbudil hluk, zavolali policii. Mužům nyní hrozí vězení v rozmezí od dvou do osmi let.