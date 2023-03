Ostudná místa Prahy: Sherwood, Anděl, squat ve vile či terminál Černý Most

1 Vrchlického sady

Jednou z pomyslných bran do Prahy je hlavní vlakové nádraží. Ať už do města vlakem přijíždějí turisté, vysokoškolští studenti, či jen obyčejní návštěvníci, vedou jejich první kroky (pokud nevyužijí metro) do Vrchlického sadů před „hlavákem“. A tam je přivítá pach moči spolu s narkomany a bezdomovci, kteří v různých stavech vědomí okupují parkové lavičky.

Obrázek o bezpečnostní situaci si každý může udělat například na základě únorového incidentu, při němž pár napadl za bílého dne bezbrannou ženu, do které kopali, sundali jí boty a poranili oko.

„Útočníkem byla jednatřicetiletá žena a sedmačtyřicetiletý muž. Po provedení dechové zkoušky jim strážníci naměřili 2,28 a 2,38 promile alkoholu v krvi,“ popsala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Revitalizace sadů je v plánu spolu s výstavbou tramvajové trati Muzeum–Bolzanova a rekonstrukcí nové odbavovací haly hlavního nádraží v rámci projektu Nový Hlavák. O možnost dát území moderní podobu momentálně soutěží už jen tři architektonické týmy.

Vítěz by měl být znám v polovině letošního roku a realizace se předpokládá v letech 2025 a 2026. „Zadání má za cíl proměnit vstupní bránu do města a navázat na připravované proměny Václavského náměstí, Florence, Masaryčky a Těšnova. Praha potřebuje Nový Hlavák jako sůl,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m Prahy.