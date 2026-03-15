Senioři nemají kde stárnout, míst v domovech je málo. Někteří čekají i roky

Juliana Hámová
  10:03
Obyvatelstvo Prahy stárne, navíc město neustále bobtná kvůli nové zástavbě. Míst, kde by se postarali o seniory, kteří už nemohou žít sami, ale dostatečně nepřibývá. Magistrát sice postupně navyšuje kapacity poskytovatelů sociálních služeb, ty ale nestačí. Nyní Praha provozuje 28 domovů s celkovou kapacitou 2 497 lůžek. Další domovy provozují městské části i soukromé subjekty, ale i na ty si žadatelé mohou počkat až několik měsíců.
ilustrační snímek

„Čekací doba se v Praze pohybuje průměrně okolo jednoho až dvou let. V naléhavých případech ale může být přijetí možné i během několika měsíců,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Domovy pro seniory v metropoli totiž evidují výrazně více žádostí, než kolik mají volných míst. Podle magistrátu se obsazenost jednotlivých zařízení průměrně pohybuje mezi 95 až 100 procenty.

Situaci komplikuje demografický vývoj. Populace rychle stárne a počet seniorů bude v následujících desetiletích růst. „Česká populace stárne nejvíce ze všech zemí EU. Do roku 2050 by se počet seniorů měl ze současných 2,2 milionu zvýšit na 3,3 milionu,“ uvedl Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.

S rostoucím počtem starších lidí podle něj poroste také poptávka po specializovaných sociálních službách. Studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy upozorňuje, že na jedno lůžko by v Praze mělo v roce 2050 připadnout 26 seniorů.

Města pracují na změně

Problém s kapacitami v těchto službách řeší všechny kraje. „Podobně jako i v jiných krajích je kapacita lůžek nabízených prostřednictvím domovů pro seniory v Praze nedostatečná. Společně se Středočeským krajem je na tom ale ještě hůře než jiné kraje,“ popsal Koblížek.

Vedení města se snaží situaci zlepšit, v řadě případů se zatím jedná jen o projekty.

„Nastartovali jsme výstavbu nového Domova seniorů Palata, byla schválena rekonstrukce Domova seniorů Nová Slunečnice, dokončila se rekonstrukce domova pro seniory v Dobřichovicích a připravujeme další rozšíření kapacit, například nový domov v Dolních Počernicích a v Praze 6,“ popsala náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija (ODS).

Česká asociace pojišťoven počítá s tím, že v následujících letech vznikne v Česku asi dvacet nových domovů s kapacitou kolem 2,5 tisíce lůžek. První zařízení otevřeli loni v Chodové Plané u Mariánských Lázní, další otevře letos na konci léta nedaleko Prahy v Dolních Břežanech.

Rostoucí poptávku o místa potvrzují i městské části. „Stávající kapacita našich domovů pro seniory, celkem 70 lůžek, je nedostačující. Zájem občanů o tuto službu stále roste a v příštích letech to nebude lepší,“ řekla místostarostka Prahy 2 Lucie Pechová (ODS).

28

domovů pro seniory provozuje město. Kapacita ale nestačí.

Podle ní se počet obyvatel starších 75 let během příštích patnácti let v Praze 2 zdvojnásobí. Radnice proto připravuje nové centrum sociálních a zdravotních služeb s názvem Nový domov v Italské ulici, které otevře v roce 2027 a nabídne až 130 lůžek.

Nedostatek míst má dopad také na rodiny seniorů, které často péči přebírají samy. „Bez nové výstavby a vzniku nových kapacit bude zodpovědnost za péči stále více přenášena na rodiny,“ sdělil ředitel Centra dlouhodobé péče David Pospíšil. Podle průzkumu společnosti SC&C se v Česku o nesoběstačného člena rodiny plně stará každý pátý člověk, v průměru přibližně 37 hodin týdně.

Problém není jen s místem

Podle poskytovatelů služeb ale není problém pouze v počtu zařízení. Významnou roli hraje také nedostatek personálu a náročnost práce v sociálních službách.

„Zejména v Praze je konkurence na pracovním trhu velmi vysoká a náročná práce v sociálních službách je společensky i finančně spíše podhodnocená. To ve výsledku nutí poskytovatele řešit dlouhodobý personální nedostatek,“ doplnil Hofman.

To potvrzují i další poskytovatelé služeb. „Dalším velkým problémem je sehnat do těchto zařízení zaměstnance – pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníky i pomocný personál. Tito pracovníci stárnou a odcházejí do penze a nových je stále málo,“ upozorňuje Václav Váňa, vedoucí Domu sociálních služeb Na Neklance v Praze 5.

