Senior na zebře zabil dvě chodkyně a dvě vážně zranil. Dostal pět let vězení

„I kdyby obžalovaný měl výpadky vědomí, jak se hájí, je třeba poukázat, že za podobných okolností sedm měsíců před tímto činem měl podobnou nehodu, kdy na přechodu zranil chodce. Pokud poté nešel k lékaři a situaci neřešil, trest si plně zaslouží ,“ zdůvodnil dnešní rozhodnutí předseda senátu Jaroslav Cihlář.



Městský soud poslal seniora na pět do věznice s ostrahou, sedm let poté nesmí řídit. Jde o pravomocné rozhodnutí.



Trest vzhledem ke stíhání kvůli předchozí nehodě padl dnes jako souhrnný. Kauzou se v prvním stupni loni zabýval Obvodní soud pro Prahu 10, i ten obžalovaného uznal vinným a poslal ho na sedm let za mříže. Obhajoba se však proti verdiktu odvolala a ve středu částečně uspěla.

„Trest je vzhledem k věku a stavu obžalovaného dlouhý. Jsme přesvědčeni, že účel trestu bude naplněn i pětiletou lhůtou,“ objasnil soudce Jaroslav Cihlář. Ten také zdůraznil, že za posledních několik let Karel Macháček podle karty řidiče nasbíral sedm různých přestupků. „Je vidět, že to s jeho řidičskými dovednostmi nebylo nijak slavné,“ sdělil.

Obhajoba v obecné rovině vinu na smrtelné nehodě nepopírala. „Obžalovaný vinu nese na svých bedrech. Trest však není přiměřený tomu, jak k nehodě došlo, tak i k věku a vážnému zdravotnímu stavu mého klienta. Myslím, že v tomto případě lze uvažovat o uložení podmíněného trestu,“ argumentoval ve středu advokát Jiří Nauš.

Ten také požádal o doplnění některých zdravotních expertíz, například posudku od neurologa. Naopak státní zástupce žádal dnes o potvrzení sedmiletého trestu. „Soud se vypořádal se všemi důkazy. Je to vlastně odveta společnosti za to, co se dělat nemá,“ zdůraznil státní zástupce.

Obviněný opětovně neštěstí litoval. „Změnilo to můj život. Nevím, co se tehdy stalo,“ sdělil na závěr jednání senior.

Smrt na přechodu

Do skupiny čtyř žen na přechodu pro chodce u zastávky tramvaje poblíž Obchodního centra Hostivař na Švehlově ulici v desátém obvodu se Škoda Fabia s obviněným za volantem vřítila rychlostí okolo 40 km/h odpoledne 13. března 2018.

Řidič na zebru vjel navzdory tomu, že mu na semaforu svítila červená. Následky kolize byly děsivé, dvě chodkyně zemřely na místě. Dvě po nezbytném ošetření na místě odvezli záchranáři se sérií vážných zlomenin a pohmožděnin do nemocnice. Jejich léčení se protáhlo na řadu týdnů.

„Nevím, proč jsem nezastavil,“ sdělil policistům Karel Macháček. Podle expertů měl dost času reagovat, šlo asi o osm sekund. To obviněný vysvětloval výpadky vědomí, to však znalci nepotvrdili.

„Cítil jsem se unavený,“ popisoval řidič svůj momentální stav. V kritický den se vracel se z návštěvy hrobu své rodiny, najel přes 300 kilometrů. „Chtěl jsem zastavit u pumpy,“ připustil Karel Macháček. Těsně před nehodou viděl jak zastavila tramvaj, tak i červenou. Poté mělo dojít k „oknu“, výpadku vědomí.

Jednou z možných variant, proč se vůz, který měl automat, rozjel byla chyba – místo brzdy na světlech řidič s 35letou praxí šlápl na plyn. Obžalovaný pár měsíců před touto událostí porazil a poranil na přechodu jiného chodce.

Za těžké ublížení z nedbalosti jej stíhal státní zástupce u Obvodního soudu pro Prahu 2. Přesto Macháček řídil dál, až po druhé nehodě ještě před tímto trestním stíháním odevzdal řidičský průkaz a za volant již nikdy nechce usednout.