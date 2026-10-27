Dobré bydlo, slušně honorovaný výminek zasloužilých politiků. Téhle pověsti čelil Senát už v éře I. republiky. Podobné námitky se ozývají i aktuálně. V rozporu s tím jsou dramatické osudy některých osobností, které před více než 90 lety horní parlamentní komorou prošly. Například Carla Kostky či dalších veličin. O tom vypovídají i neznámé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS) a Národního archivu (NA).
„Vysoce ctěný pane prezidente, prosím, abyste mne a mým dětem poskytl všemožnou ochranu,“ píše bezchybnou češtinou Carl Kostka v květnu 1945 Edvardu Benešovi. Někdejší senátor za německé sdružení DAWG a poslední demokratický liberecký starosta.
Kapras, stejně jako řada osobností elit různých profesí I. republiky, se angažoval v řadách svobodných zednářů. Pro nacisty představovali zednáři jedny z hlavních protivníků.