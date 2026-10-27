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Senátoři čelili gestapu i Revolučním gardám. Osudy tří politiků první republiky

Jan Bohata
  13:00

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Přijetí slibu. Předseda senátu František Soukup (na snímku vpravo) spolu s Janem Malypetrem 30. listopadu 1938 při prezidentské volbě Emila Háchy. | foto: ČTK

Dobré bydlo, slušně honorovaný výminek zasloužilých politiků. Téhle pověsti čelil Senát už v éře I. republiky. Podobné námitky se ozývají i aktuálně. V rozporu s tím jsou dramatické osudy některých osobností, které před více než 90 lety horní parlamentní komorou prošly. Například Carla Kostky či dalších veličin. O tom vypovídají i neznámé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS) a Národního archivu (NA).

„Vysoce ctěný pane prezidente, prosím, abyste mne a mým dětem poskytl všemožnou ochranu,“ píše bezchybnou češtinou Carl Kostka v květnu 1945 Edvardu Benešovi. Někdejší senátor za německé sdružení DAWG a poslední demokratický liberecký starosta.

Kapras, stejně jako řada osobností elit různých profesí I. republiky, se angažoval v řadách svobodných zednářů. Pro nacisty představovali zednáři jedny z hlavních protivníků.

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