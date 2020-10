Starostové uspěli s kandidáty do Senátu ve Středočeském kraji

Úspěchem dopadl pro Starosty příbramský senátní obvod, kde uspěl starosta Petrovic Petr Štěpánek.

„Především chci poděkovat lidem, že přišli k volbám. Měl jsem totiž obavu, že účast bude mnohem nižší. Výsledek beru zároveň jako velký závazek. Ale druhého kola se nebojím. Vše, co jsem sliboval, myslím naprosto vážně. Uvidíme, jestli za týden dají voliči přednost starostovi se zkušenostmi, nebo řediteli nemocnice,“ uvedl Štěpánek.



Tím narážel na druhého postupujícího do „velkého finále“, kterým se stal ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada (ČSSD). Ten v poslední době zaujal mimo jiné svými názory na onemocnění covid-19. „Koronavirus se jednou stane běžným“ virem, jako je chřipka, se kterým se prostě budeme muset naučit žít,“ řekl například.



Volilo se také v části okresu Mělník v rámci obvod 36 Česká Lípa. První pozici si přisvojil současný senátor Jiří Vosecký, společný kandidát Starostů a Senátorského klub Starostové a nezávislí. Druhý je starosta obce Kravaře Vít Vomáčka, nezávislý kandidát s podporou ODS.

Kandidát starostů se prosadil i v obvodu Kolín, kde se na první pozici dostal Pavel Kárník, ředitel městské knihovny. Ve druhém kole se s ním utká lékař Igor Karen, kandidát ANO.

„Z výsledku překvapený vůbec nejsem. Vzhledem k podpoře, kterou jsem měl od starostů ze středočeských obcí, se snad ani nedalo prohrát. V duchu jsem si ale přál, abychom do druhého kola prošli společně se senátorkou Třískovou, které si nesmírně vážím. Ale bohužel to nedopadlo,“ řekl MF DNES Pavel Kárník.



V senátním obvodu Kladno vede po sečtení více než osmdesáti procent okrsků Adéla Šípová (Česká pirátská strana).

„Upřímně musím říci, že výsledek a postup z prvního místa do dalšího kola je pro mě příjemným překvapením. Stejně jako to, že jsem se od začátku zveřejňování průběžných výsledků držela až do konce na první pozici. Mám velkou radost,“ řekla Šípová.

Soupeřem do druhého kola senátních voleb jí nejspíše bude bývalý primátor Kladna Petr Bendl (ODS).



V Lounech získali shodně okolo 20 procent hlasů tři kandidáti, jejichž pozice se v průběhu sčítání okrsků neustále měnila.

Na první místo zatím vyšplhal Vladimír Drápal (společný kandidát ODS+TOP+KDU +KAN) druhý je nominant Starostů Ivo Trešl a třetí skončil Milan Rychtařík za ANO. Současná senátorka Zdeňka Hamousová (USZ) je na čtvrtém místě.

Knock out pro obhájce

Ani jednomu ze tří obhájců senátorského křesla ve středočeských obvodech se nepodařilo postoupit do druhé kola voleb do horní komory parlamentu. Po šesti letech tak účinkování ve Valdštejnském paláci končí Jiřímu Dienstbierovi (ČSSD), Emílii Třískové (nestraník) i Jiřímu Burianovi (ODS) .



Emilia Třísková neobhájila mandát ve volební obvodu 42 na Kolínsku. Se ziskem 11,8 procenta hlasů skončila až na čtvrtém místě.



Ani v příbramském obvodu číslo 18 se z postupu do druhého kola neradoval obhájce senátorského postu, kterým je dlouholetý starosta Sedlčan Jiří Burian (ODS).



Na Kladensku se čekala v pomyslném politickém ringu bitva dvou „těžkých vah“. Obhájce senátorského mandátu Jiří Dienstbier (ČSSD) měl svézt podle papírových předpokladů souboj s poslancem Petrem Bendlem (ODS). Jenže oba matadory překvapivě předčila advokátka Adéla Šípová (Piráti), která obdržela 17,8 procenta hlasů.