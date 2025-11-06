Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Matěj Svěrák
  11:44
Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní dějovou linku ke známé legendě o mýtickém koni. Kovová plastika mezi Pražany vyvolala pozdvižení, přičemž desítky lidí denně chodí k domu a koně si fotí, často i v noci.
Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025) | foto: Villa Gallery

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)
Instalace kovové sochy Šemík Happy End. (4. listopadu 2025)
Instalace kovové sochy Šemík Happy End. (4. listopadu 2025)
Instalace kovové sochy Šemík Happy End. (4. listopadu 2025)
Plastika nese název Šemík Happy End a její instalaci si objednali manželé Jiří a Petra Šaldovi, kteří stojí za developerským projektem Villa Gallery. Manželé u Podolského schodiště postavili rezidenční dům s několika byty, právě na jeho střeše se nyní nachází Šemík se svou družkou.

Sochař Flejšar ke svému počinu uvádí, že chtěl ocenit legendu o bájném českém koni, jenž zachránil vladyku Horymíra skokem z Vyšehradu do Vltavy.

OBRAZEM: Začalo to trabantem. Černý má v metropoli desítky děl, přibude obří vrak

„Jsme všichni od přírody spíš nastavení na hezké konce než na utrpení, jenže život se někdy nevyvine směrem, který jsme si vysnili,“ říká o svém výtvoru Flejšar. Dodává, že si přál vytvořit k legendě alternativní dějovou linii, která by přinesla inspirativní dialog v široké veřejnosti.

Podle developerky socha hned po instalaci zaujala množství Pražanů. „Lidé chodí k domu ve dne i v noci a plastiku si fotí ze všech možných poloh, měli jsme možná vyhlásit i nějakou fotografickou soutěž,“ sdělila pro iDNES.cz.

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)
Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)
Instalace kovové sochy Šemík Happy End. (4. listopadu 2025)
Instalace kovové sochy Šemík Happy End. (4. listopadu 2025)
Socha je momentálně nabízena v aukci, kdy po pár týdnech na střeše domu připadne novému majiteli. V současnosti je nejvyšší nabídka 900 tisíc korun. Výtěžek z aukce podle developerů půjde na podporu Centra Paraple, které pomáhá tělesně hendikepovaným a jejich rodinám.

