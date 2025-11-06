Plastika nese název Šemík Happy End a její instalaci si objednali manželé Jiří a Petra Šaldovi, kteří stojí za developerským projektem Villa Gallery. Manželé u Podolského schodiště postavili rezidenční dům s několika byty, právě na jeho střeše se nyní nachází Šemík se svou družkou.
Sochař Flejšar ke svému počinu uvádí, že chtěl ocenit legendu o bájném českém koni, jenž zachránil vladyku Horymíra skokem z Vyšehradu do Vltavy.
„Jsme všichni od přírody spíš nastavení na hezké konce než na utrpení, jenže život se někdy nevyvine směrem, který jsme si vysnili,“ říká o svém výtvoru Flejšar. Dodává, že si přál vytvořit k legendě alternativní dějovou linii, která by přinesla inspirativní dialog v široké veřejnosti.
Podle developerky socha hned po instalaci zaujala množství Pražanů. „Lidé chodí k domu ve dne i v noci a plastiku si fotí ze všech možných poloh, měli jsme možná vyhlásit i nějakou fotografickou soutěž,“ sdělila pro iDNES.cz.
Socha je momentálně nabízena v aukci, kdy po pár týdnech na střeše domu připadne novému majiteli. V současnosti je nejvyšší nabídka 900 tisíc korun. Výtěžek z aukce podle developerů půjde na podporu Centra Paraple, které pomáhá tělesně hendikepovaným a jejich rodinám.