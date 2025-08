Policii se podařilo zadržet hledaného muže, který v polovině června bezdůvodně napadl mladíka na zastávce MHD v Praze 10. K poškozenému přistoupil a udeřil ho dlaní do obličeje. Následně ho zasypal...

Do příměstských autobusů poprvé všemi dveřmi. Jen cestující o tom ještě moc neví

Cestující z Prahy do regionu mohou po letech nastupovat do autobusu všemi dveřmi. Dosud se do vozu dostali pouze těmi předními u řidiče. Novinka má zrychlit odbavování a eliminovat případné zpoždění...