Top selfie z Prahy: Hradčany, romantické Rozárium i neznámé Sedlecké skály

Musíme ale i varovat, protože jak pravil Franz Kafka: „Praha nás nepustí, tahle matička má drápy.“ Citát pokračuje myšlenkou, že leda bychom ji na dvou místech zničili, a to na Hradčanech a Vyšehradě. Ne nadarmo tedy vyšehradskou vyhlídkou začínáme…

Vyšehrad

Vyšehrad je historické místo na skále nad pravým břehem řeky Vltavy.

Vyšehrad je historické místo na skále nad pravým břehem řeky Vltavy. Když z Výtoně vystoupáte po schodech vzhůru, (ne)minete hned několik terásek, odkud se budete chtít dlouze a nerušeně dívat. Na řeku, mosty, Pražský hrad v dáli. A co teprve na samém vrcholu?

V selfíčkování vás možná předběhnou turisté. Ale aspoň si nebudete připadat trapně, když se do toho pustíte taky. Ať z jakéhokoliv úhlu, vždycky to vyjde. I když si myslíte, že na fotkách vám to nesluší – pozadí to zachrání.