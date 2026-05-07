Nalezeného selete se ujali policisté. „Půjčili“ mu celu a říkají mu Pepa

„Ve čtvrtek po poledni jsme přijali oznámení od paní, která jela na kole po silnici z Říčan do Světic a všimla si v příkopu malého selátka. Kolegové okamžitě vyjeli na místo,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
Policisté spolu s oznamovatelkou ještě na místě hledali záchrannou stanici, která by se zvířete ujala. Selátko následně převezli na služebnu, kde dostalo vodu a dočasně skončilo v cele.
„Policejní cela v Říčanech na chvíli posloužila jako azyl opuštěnému selátku, které policisté zachránili z příkopu u silnice. Malého Pepu jsme následně předali záchranné stanici Vlašim, kde o něj bude dobře postaráno,“ doplnila Schneeweissová.
Právě jako Pepu policisté selátko pojmenovali. V záchranné stanici ve Vlašimi se o něj nyní postarají odborníci.