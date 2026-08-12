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Sekty nezmizely. Manipulaci může podlehnout každý, varuje psychiatr Remeš

Juliana Hámová
  12:05
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Prokop Remeš, psychiatr (7. srpna 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sekty a uzavřené náboženské skupiny v Česku stále rozvíjejí svou činnost. Nedávným případem je Šinčchondži, hnutí pocházející z Jižní Koreje. Psychiatr a psychoterapeut Prokop Remeš, který se sektami zabývá dlouhodobě, vysvětluje, jak podobné skupiny získávají členy. Kteří lidé jsou před jejich nátlakem nejzranitelnější? A jak mluvit s člověkem, který už sektě propadl?

V posledních týdnech se v Praze znovu mluví o aktivitách hnutí Šinčchondži. Jde o výjimečný případ, nebo jsou podobné skupiny běžnou součástí české společnosti?
Podobné skupiny u nás působí dlouhodobě. Jen se o nich většinou začne mluvit až ve chvíli, kdy se objeví nějaká kauza. V minulosti to byla například kutnohorská sekta nebo kuřimský případ. Najednou vznikne dojem, že jde o nový fenomén, ale ve skutečnosti se podobná společenství objevují průběžně. Žijeme ve svobodné společnosti, takže mohou působit, dokud neporušují zákon. Veřejnost si jich ale většinou všimne až tehdy, když se kolem nich stane něco závažného.

Nejčastější chybou bývá snaha člověka okamžitě přesvědčit, že dělá něco špatně. Čím hůř se cítí doma, tím lépe se může cítit ve skupině.

Prokop Remeš

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