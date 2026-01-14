Pokácený sloup, stržená trolej. Popelářský vůz zastavil tramvaje na Žižkově

„Nákladní vozidlo strhlo tramvajovou trolej, na místě jsou policisté z oddělení dopravních nehod. Provoz tramvají stojí v obou směrech, budou se odstraňovat následky této nehody. Částečně je omezen i provoz normální dopravy,“ popsala pro iDNES.cz pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Omezení se týká tramvajových linek 5, 9, 15 a 26. Dopravní podnik je vede odklonem. „Do úseku je zaváděna náhradní autobusová doprava linkou X26,“ píše DPP na webu.
Jak dlouho omezení potrvá, nedokáže policie odhadnout. Dopravní podnik uvádí předpokládané obnovení provozu v 15:00.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz