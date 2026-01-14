Pokácený sloup, stržená trolej. Popelářský vůz zastavil tramvaje na Žižkově

Autor:
  12:41aktualizováno  13:06
Dopravu v žižkovské Seifertově ulici před polednem omezila nehoda popelářského vozu, který strhl tramvajovou trolej. Linky jezdí odklonem. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava.
Nákladní vozidlo strhlo v Seifertově ulici v Praze tramvajovou trolej. (14....

Nákladní vozidlo strhlo v Seifertově ulici v Praze tramvajovou trolej. (14. ledna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nákladní vozidlo strhlo v Seifertově ulici v Praze tramvajovou trolej. (14....
Nákladní vozidlo strhlo v Seifertově ulici v Praze tramvajovou trolej. (14....
Nákladní vozidlo strhlo v Seifertově ulici v Praze tramvajovou trolej. (14....
Nákladní vozidlo strhlo v Seifertově ulici v Praze tramvajovou trolej. (14....
19 fotografií

„Nákladní vozidlo strhlo tramvajovou trolej, na místě jsou policisté z oddělení dopravních nehod. Provoz tramvají stojí v obou směrech, budou se odstraňovat následky této nehody. Částečně je omezen i provoz normální dopravy,“ popsala pro iDNES.cz pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Omezení se týká tramvajových linek 5, 9, 15 a 26. Dopravní podnik je vede odklonem. „Do úseku je zaváděna náhradní autobusová doprava linkou X26,“ píše DPP na webu.

Jak dlouho omezení potrvá, nedokáže policie odhadnout. Dopravní podnik uvádí předpokládané obnovení provozu v 15:00.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Pozor, klouže to. Prahu pokryla silná ledovka

Nejčtenější

Pražské urgenty byly kvůli ledovce přetížené, záchranka aktivovala traumaplán

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

Desetitisíce Pražanů mrzly až do rána. Odstranění výpadku trvalo déle, než se čekalo

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy byla od úterního brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týkal se až 11 tisíc domácností a některé školy...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Pokácený sloup, stržená trolej. Popelářský vůz zastavil tramvaje na Žižkově

Nákladní vozidlo strhlo v Seifertově ulici v Praze tramvajovou trolej. (14....

Dopravu v žižkovské Seifertově ulici před polednem omezila nehoda popelářského vozu, který strhl tramvajovou trolej. Linky jezdí odklonem. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava.

14. ledna 2026  12:41,  aktualizováno  13:06

Vlastní bydlení ustupuje. Rostou profesionálně spravované nájemní byty

Premium
Oceněná Waltrovka V prestižní soutěži Best of Realty 2025 na konci loňského...

Nabídka moderních nájemních projektů roste pomaleji než poptávka. Rostoucí zájem proto směřuje o BTR jednotky (Build-to-Rent – stavěno k pronájmu, pozn. red.). Takzvané institucionální bydlení...

14. ledna 2026

V Česku se ukázal a míří do slavného klubu. Feazell mění Nymburk za AEK Atény

KeyShawn Feazell z Nymburka přihrává v zápase se Sabahem.

Nymburk přišel o jednu z opor, americký pivot KeyShawn Feazell přestoupil do AEK Atény. Dvacetinásobný český šampion bude hledat za sedmadvacetiletého basketbalistu náhradu. Klub o odchodu čtvrtého...

14. ledna 2026  12:32

Opilý řidič dodávky naboural lampu a zhasl celou ulici. Pak ujížděl strážníkům

Řidič pod vlivem alkoholu narazil do lampy veřejného osvětlení a z místa nehody...

Řidič dodávky pod vlivem alkoholu v neděli večer v Plynární ulici v pražských Holešovicích narazil do lampy veřejného osvětlení, což způsobilo výpadek elektřiny v celé ulici, a z místa nehody ujel....

14. ledna 2026  12:16

Sexuální násilí kněze znovu vyšetří. Policie má na čin nahlížet i očima oběti, řekl soud

ilustrační snímek

Policie chybovala v kauze ženy, která před více než deseti lety podala trestní oznámení na kněze kvůli údajnému sexuálnímu násilí. Policisté případ třikrát odložili. Stížnosti ženy dnes vyhověl...

14. ledna 2026  10:20,  aktualizováno 

Modřany odhalily sošku „starosty“ Mikeše. Knížku o něm pokřtily mlékem pro kočky

Na Sofijském náměstí odhalili sochu kocoura Mikeše - populárního maskota...

Osm let byl mourovatý „starosta z Modřan“ oblíbeným členem komunity. V lednu minulého roku zasáhla obyvatele Prahy 12 zpráva, že se Mikeš našel mrtvý. Po roce se lidé dočkali památeční sošky, kterou...

13. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  14. 1. 10:51

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

14. ledna 2026  8:42

Co se letos změní ve školství. Praha otevře dvě školy, ubude odkladů

ilustrační snímek

Letošní rok školstvím zamíchá novela školského zákona, která platí od loňského září. Například převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce nastal ale až od 1. ledna 2026.

14. ledna 2026

Obrat v sezoně? Už s Jonesovou vítá USK Praha francouzský Flammes Carolo

Brionna Jonesová z USK Praha se chystá na zápas.

ZVVZ USK Praha přivítá ve středečním 3. kole nadstavbové části basketbalové Euroligy francouzský celek Flammes Carolo, poprvé v tomto ročníku soutěže pomůže i americká pivotka Brionna Jonesová....

14. ledna 2026

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

13. ledna 2026  17:32

Ledovka omezila provoz vlaků, autobusů i letadel. Hrozí také v dalších dnech

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)

Silná ledovka od dnešního rána komplikovala provoz na silnicích i na železnici napříč republikou, v omezeném režimu fungovalo kvůli namrzajícímu dešti pět hodin mezinárodní letiště v Praze. Přibylo...

13. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.