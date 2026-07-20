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Sebevraždám v metru zabrání nástupištní stěny. Zatím je instalovat nelze, říká DPP

Jana Sobíšková
  13:00
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Zkouška skleněné bariéry mezi vlakem a nástupištěm pro automatizované metro ve stanici Zličín. | foto: ČTK / Kamaryt MichalČTK

Co deset dní zastaví provoz pražského metra sebevrah. Osmého července to bylo hned dvakrát. Časně ráno skočil člověk pod přijíždějící soupravu ve stanici Náměstí Míru, odpoledne další na Muzeu. Dopravní omezení trvala přibližně hodinu a půl, vypraveny byly náhradní autobusy.

Cestující si už pomalu zvykají. Sebevrah metro zastavil i několikrát během června.

„Už zase? Je to čím dál častější,“ reagují pasažéři, kterým výluky zkomplikují cestu. Volají po opatření v podobě nástupištních stěn.

Dopravní podnik neeviduje počet sebevražd, ale podle Českého statistického ústavu volí skok či lehnutí si před pohybující se předmět dlouhodobě jako způsob zabití se 12 procent žen a šest procent mužů.

Do kolejiště metra více lidí upadne omylem než záměrně, podle mluvčího dopravního podniku se to i vícekrát v týdnu děje například podnapilým či zdrogovaným lidem.

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