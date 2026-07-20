Cestující si už pomalu zvykají. Sebevrah metro zastavil i několikrát během června.
„Už zase? Je to čím dál častější,“ reagují pasažéři, kterým výluky zkomplikují cestu. Volají po opatření v podobě nástupištních stěn.
Dopravní podnik neeviduje počet sebevražd, ale podle Českého statistického ústavu volí skok či lehnutí si před pohybující se předmět dlouhodobě jako způsob zabití se 12 procent žen a šest procent mužů.
Do kolejiště metra více lidí upadne omylem než záměrně, podle mluvčího dopravního podniku se to i vícekrát v týdnu děje například podnapilým či zdrogovaným lidem.