Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat

Autor:
  10:43
Pražští policisté vyjížděli v pátek ráno k muži, který si v autě na benzinové stanici v Plzeňské ulici způsoboval bodnořezná poranění na krku a horních končetinách. Přes jejich zásah a okamžitou pomoc muž zemřel.

„Po 8. hodině ráno jsme vyjížděli na čerpací benzinovou stanici na Plzeňské ulici, kde měl podle oznámení ve vozidle sedět muž a sebepoškozovat se,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Pražští policisté zasahovali v ulici Plzeňská v Praze. Muž, který se sebepoškozoval přímo v autě na benzínové pumpě, svým zraněním podlehl. (3. října 2025)
Pražští policisté zasahovali v ulici Plzeňská v Praze. Muž, který se sebepoškozoval přímo v autě na benzínové pumpě, svým zraněním podlehl. (3. října 2025)
Pražští policisté zasahovali v ulici Plzeňská v Praze. Muž, který se sebepoškozoval přímo v autě na benzínové pumpě, svým zraněním podlehl. (3. října 2025)
Pražští policisté zasahovali v ulici Plzeňská v Praze. Muž, který se sebepoškozoval přímo v autě na benzínové pumpě, svým zraněním podlehl. (3. října 2025)
18 fotografií

„Po příjezdu policistů na místo tento muž v sebepoškozování v zamčeném osobním autě pokračoval a za použití donucovacích prostředků byl policisty z vozidla vytažen,“ popsal Daněk.

Policisté muži poskytli první pomoc, která však nebyla úspěšná, a muž na místě svým zraněním podlehl. Pomoct mu již nedokázali ani zdravotničtí záchranáři.

„Do péče jsme okolo půl deváté ráno převzali zhruba čtyřicetiletého muže, který si způsobil bodnořezná zranění v oblasti krku a horních končetin. Zahájili jsme kardiopulmonární resuscitaci, souběžně jsme zajistili životní vstup a podání léčiv. Vzhledem k vlivu poranění krku byly dýchací cesty zajištěny pomocí koniotomie. Bohužel i přes veškerou péči lékař následně konstatoval smrt,“ sdělil mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. 

Pražští policisté zatím neznají konkrétní informace o motivu, který vedl muže ke spáchání takového činu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Druhou část metra D má opět stavět Subterra. Dopravní podnik ji vybral už potřetí

Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Dnes o tom informoval...

3. října 2025  10:50

Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat

Pražští policisté vyjížděli v pátek ráno k muži, který si v autě na benzinové stanici v Plzeňské ulici způsoboval bodnořezná poranění na krku a horních končetinách. Přes jejich zásah a okamžitou...

3. října 2025  10:43

Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě

Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly: „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů...

3. října 2025  8:59

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Obecní byty v Praze až za pár let. Developerovi se nedaří odstartovat výstavbu

Politici v předvolebních kampaních navrhují, že krizi dostupného bydlení vyřeší stavbou nových bytů. Často mluví o obecní výstavbě, která by lidem zajistila úměrně vysoké nájemné. Ta se však táhne...

3. října 2025  5:45

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

V Bolce vaří retro asii ze sedmdesátek, k rybí omáčce čichli až v Ano, šéfe!

Socialistický skanzen plný legend a rádoby čínských receptů, které zřejmě prošly tichou poštou, nyní křísnutý novou dobou a skutečnou asijskou kuchyní. Takový unikát si hýčká Mladá Boleslav – neboli...

3. října 2025

Kudy na pracák, vím. Pavel Novotný má brzy přijít o zastupitelský mandát

Když bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) ve čtvrtek ráno opouštěl libereckou věznici, stále ještě byl zastupitelem Řeporyjí. Mandát si udržel po celou dobu...

2. října 2025  16:33

VIDEO: Neznáte ho? Muž si přivlastnil mobil nalezený v taxi, hledá ho policie

Policie pátrá po zatím neznámém muži, který si koncem srpna přivlastnil telefon nalezený na zadním sedadle vozidla taxi služby. Zapomněla ho tam žena, která krádež později ohlásila. Ve snaze...

2. října 2025  16:01

Pražským řidičům chybí ohleduplnost a lidská slušnost, říká majitel autoškoly

Premium

Autoškoly se ve výuce nově zaměřují na chování k cyklistům. Od 21. září přibylo k nynějším 1 100 testovým úlohám pro zájemce o řidičský průkaz 24 nových videootázek. „Cyklisté a automobilisté jsou za...

2. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Za plánování vraždy exmanžela dostala pracovnice NKÚ 16 let, padly i další tresty

Za plánování vraždy bývalého manžela potrestal Městský soud v Praze pracovnici Nejvyššího kontrolního úřadu 16 lety vězení. Realitnímu makléři Michalu Ticháčkovi, který podle obžaloby slíbil, že...

2. října 2025  15:38

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.