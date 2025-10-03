„Po 8. hodině ráno jsme vyjížděli na čerpací benzinovou stanici na Plzeňské ulici, kde měl podle oznámení ve vozidle sedět muž a sebepoškozovat se,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
„Po příjezdu policistů na místo tento muž v sebepoškozování v zamčeném osobním autě pokračoval a za použití donucovacích prostředků byl policisty z vozidla vytažen,“ popsal Daněk.
Policisté muži poskytli první pomoc, která však nebyla úspěšná, a muž na místě svým zraněním podlehl. Pomoct mu již nedokázali ani zdravotničtí záchranáři.
„Do péče jsme okolo půl deváté ráno převzali zhruba čtyřicetiletého muže, který si způsobil bodnořezná zranění v oblasti krku a horních končetin. Zahájili jsme kardiopulmonární resuscitaci, souběžně jsme zajistili životní vstup a podání léčiv. Vzhledem k vlivu poranění krku byly dýchací cesty zajištěny pomocí koniotomie. Bohužel i přes veškerou péči lékař následně konstatoval smrt,“ sdělil mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
Pražští policisté zatím neznají konkrétní informace o motivu, který vedl muže ke spáchání takového činu.
