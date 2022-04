Řidič sdíleného skútru poškodil při parkování auto, podobných nehod přibývá

Uživatel sdíleného skútru blinkee.city při parkování jednoho motocyklu do prostoru mezi další dva ten krajní shodil a poškodil tak sousední auto.

Motocyklista se ke svému skutku přihlásil a vyplnil formulář pojišťovny pro škodné události. Účastníci nehody si ale stěžovali, že se nemůžou dovolat provozovateli služby. To by ale pro řešení pojistné události nemělo být nutné.

„Stačí, když řidič skútru – viník nahlásí událost pojišťovně, u které má skútr sjednané povinné ručení, a všichni poškození se u stejné pojišťovny přihlásí s požadavkem náhrady škody,“ říká Robert Kotál z Dopravní akademie.

Připomíná, že za škodu vždy odpovídá fyzická osoba, tedy řidič a původce škody. „Pokud se ale jedná o motorové vozidlo, které má povinné ručení, škodu hradí pojišťovna,“ říká Kotál.

Způsob vyřízení případu pojišťovnami může podle advokátky Dagmar Raupachové částečně ovlivnit skutečnost, že všechny tři motocykly byly v době nehody na zákazu zastavení. Skútry totiž stály v místě, kde je u obrubníku namalovaná žlutá čára.

„Zda se jedná o pojistnou událost, záleží hlavně na nastavení smluvních podmínek mezi provozovatelem a pojišťovnou. Ale vzhledem k tomu, že zároveň došlo k dopravnímu přestupku, který má příčinnou souvislost s poškozením další věci, se domnívám, že pojišťovna bude plnění krátit. Vlastník má potom právo rozdíl mezi pojistným plněním a skutečnou škodou požadovat na viníkovi. Své vlastní šetření události může mít i pojišťovna,“ říká Raupachová.

Skútry blinkee.city mají povinné ručení u České podnikatelské pojišťovny. Ta bez plné moci účastníků nehody podrobnosti k pojistným událostem nesděluje.

„V obecné rovině ale mohu říci, že krácení pojistného plnění kvůli tomu, že motocykl byl na zákazu zastavení, není moc pravděpodobné,“ říká mluvčí pojišťovny Renata Čapková.

Pravidla platí i pro skútry

I když si někteří motocyklisté vykládají pravidla různě, městská policie připomíná, že tam, kde je žlutá čára podél obrubníku, rozhodně parkovat nemohou.

„I řidiči motocyklů, potažmo jejich provozovatelé, by měli dodržovat platnou legislativu. Platí také pro ně, že pokud zaparkují nebo zastaví na místech, kde to není dovoleno, dopouštějí se přestupku. Pokud strážníci tento přestupek v rámci své činnosti zjistí, či je jim oznámen, řeší jej v souladu s platnými právními předpisy – v případě, že je na místě podezřelý z přestupku – domluvou, pokutou či oznámením správnímu orgánu. Pokud se řidič na místě nenachází, oznamují podezření ze spáchání přestupku správnímu orgánu,“ vysvětluje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Obyvatelé z Koněvovy ulice a okolí ale redakci MF DNES upozornili, že na místě zmíněné nehody městská policie neoprávněné parkování dlouhodobě toleruje.

O tom se přesvědčil také redaktor, který se na místo vypravil minulý týden. „Přestupek jsme už oznámili správnímu orgánu,“ uvedla k tomu v pátek Jiřina Ernestová z městské policie.

S nehodami se setkáváme

Vojtěch Kanta z vedení společnosti, která skútry blinkee.city provozuje, potvrdil, že firma se s dopravními nehodami setkává.

„Telefonují nám majitelé aut nebo zákazníci, kterým se s našimi skútry staly nějaké nehody. Že jim třeba spadl skútr na auto a ptají se, co mají dělat. Stačí sepsat protokol o nehodě s pojišťovnou a jde to z pojistky,“ vysvětluje Kanta a tvrdí, že do jeho společnosti je možné se dovolat.

A doplňuje, že skútry mají sice povinné ručení na pojištění škod. Chybí jim ale havarijní pojištění, za škodu na motocyklech samotných tak musejí platit uživatelé, kteří ji způsobili.

Jak fungují skútry blinkee.city Podmínkou využívání služby je stažení aplikace do mobilního telefonu.

Uživatelé se musí zaregistrovat a nahrát fotografii řidičáku a občanského průkazu, účet se jim aktivuje do 24 hodin.

V aplikaci lze najít nejbližší skútr a zarezervovat si ho až na 15 minut.

Skútr se odemyká pomocí aplikace. Uživatel otevře zadní box tlačítkem na pravém řídítku – nasadí hygienickou síťku a helmu.

Motocykl poháněný elektřinou je připraven k jízdě. Ovládání funguje stejně jako u skútru na benzin.

V cíli se vrací helma do boxu, skútr se vypne mobilní aplikací.

„Například úplné zničení skútru stojí 8 tisíc korun,“ říká Kanta.

Skútrů blinkee.city je v Praze celkem 150. V Praze firma nepotřebuje povolení k podnikání od magistrátu ani od městských částí. Zrovna třetí městská část, kde se nehoda stala, ale podobné podnikatelské aktivity vítá.

„Podporujeme fungování služeb sdílených kol a skútrů. Využívají je hojně rezidenti a existence těchto služeb snižuje poptávku po vlastnictví osobního automobilu, které generuje obrovské požadavky na zábor veřejného prostoru. Je samozřejmě důležité, aby tyto služby fungovaly dobře,“ říká místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení).

Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha sobě) skútry nepředstavují ve městě zásadní problém.

„Množství skútrů, na rozdíl od koloběžek, je stále relativně nízké. Zatím nebyl důvod je regulovat. Situaci samozřejmě sledujeme, a pokud se něco změní, lze očekávat nějakou systémovou změnu. Stejně jako při parkování aut záleží na vzájemné ohleduplnosti řidičů a dodržování pravidel,“ říká Scheinherr.

Připomíná, že skútry a motorky podle ceníku parkují v zónách placeného stání na území Prahy zdarma. „Vychází to z historie, když ještě byly v zónách placeného stání používány fyzické parkovací karty,“ dodává náměstek.