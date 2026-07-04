Překáží na chodnících i přechodech pro chodce v Karlíně či na Masarykově nábřeží. Sdílená kola dokonce stojí i na parkovištích vyhrazených pro Integrovaný záchranný systém.
Společnosti provozující takzvaný bikesharing se přitom hájí, že aplikace cyklisty varuje, že parkují mimo vyhrazená místa. Pravidelným hříšníkům také udělují pokuty.
„Pokud uživatel zaparkuje nevhodně, tak ho nejprve přímo v aplikaci upozorníme a připomeneme mu pravidla parkování. Pokuta 250 korun přichází až v případě opakovaného porušení,“ sdělil pro MF DNES generální ředitel Lime pro Česko Václav Petr.
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Posledním krokem je zrušení účtu v aplikaci.
Podle dat provozovatele však většina uživatelů umí správně zaparkovat. Na zelená kola však Pražané narážejí pravidelně na místech, kde nemají co dělat.
Redaktorovi MF DNES stačilo jednou projít část centra Prahy, aby na několik takových případů narazil. „Minulý měsíc bylo úspěšně zaparkováno 98 procent jízd a 94 procent uživatelů zaparkovalo správně hned na první pokus,“ uvedl Petr.
Pokuty vybírají i další provozovatelé. Například Rekola svým uživatelům dává pokuty ve výši 500 korun a v případě opakování také zablokují účet. Když neohleduplné cyklisty při špatném parkování nachytá městská policie, vyslouží si pokutu do výše 1 500 korun. Musí však dotyčného chytit při činu.
Provozovateli pokuty nehrozí
Provozovatelé, kteří chtějí v Praze poskytovat sdílená kola, musí s městem uzavřít prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK) jednotnou smlouvu. Od října minulého roku ji podepsaly společnosti Rekola, Lime a Nextbike.
Podle smlouvy musí mimo jiné kola parkovat jen na vyhrazených místech. Ta mají podobu vyhrazených míst, cyklostojanů nebo fyzicky nevyznačených míst, která jsou vidět jen v aplikaci. Samotným provozovatelům ovšem žádný postih za špatné parkování nehrozí, protože není nastavený systém kontroly ze strany města. To řeší pouze případné odstraňování kol.
Kde zaparkovat kolo
„Všechny závady a podněty od lidí hlášené prostřednictvím aplikací hlavního města Prahy nebo přes webové stránky TSK byly dosud vyřešeny přímo s konkrétními provozovateli, a to bez nutnosti přistupovat k fyzickému odvozu či odtahu kol,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.
Špatně zaparkované kolo mohou Pražané nahlásit přes portál Zmente.to, nicméně se zdá, že ho k tomuto účelu příliš mnoho lidí nevyužívá.
„Od začátku roku jsme zaznamenali jen dvě upozornění na špatně zaparkované elektrokolo,“ doplnil Vladimír Antonín Bláha, mluvčí městské firmy Operátor ICT, která je provozovatelem portálu.
TSK chce vyznačit parkoviště
Společně s TSK plánuje Operátor ICT ještě letos spustit pilotní verzi webové platformy, která má TSK pomoci zlepšit přehlednost parkovacích míst, a tím také zefektivnit hlášení špatně zaparkovaných kol.
Právě nepřehlednost je podle Lime hlavním důvodem, proč lidé špatně parkují.
„Když jezdec parkoviště na první pohled pozná, výrazně klesá motivace pravidla porušovat,“ upozornil Petr. Poznat správné místo je podle něj pro cyklisty obtížné. „Aby bikesharing v Praze fungoval, potřebujeme kvalitní parkovací infrastrukturu,“ dodal ředitel Lime.
Na základě této platformy se mají stávající i budoucí navrhovaná místa pro parkování řešit ve spolupráci s provozovateli sdílených kol. TSK chce následně po dokončení platformy jednotně vyznačit všechna místa k parkování.
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„V plánu je jednotně vyznačit všechna místa, která budou do finálního seznamu zařazena na základě probíhajících konzultací s městskými částmi,“ popsala možné řešení Lišková.