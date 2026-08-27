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Sdílená kola až čtyřikrát denně, ale s omezením. Praha upravuje systém bikesharingu

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  15:22

Sdílená kola, Praha | foto: ČTK

Praha upravuje možnost bikesharingu, tedy systému sdílených kol. Další dva roky tak sdílená kola budou moci zdarma využívat lidé s dlouhodobými kupony na MHD v aplikaci Lítačka. Nově si budou moci kola půjčit na patnáct minut až čtyřikrát denně.

Na mimořádném jednání to schválili pražští radní. Současná smlouva s provozovateli platí do konce října, magistrát do té doby v soutěži vybere nové.

„Sdílená kola se stala neodmyslitelnou součástí pražské dopravy a skvělým doplňkem k MHD, což potvrzuje přes tři a půl milionu uskutečněných jízd. Novou zakázkou chceme tento úspěšný benefit nejen zachovat, ale především ho posunout na vyšší úroveň. Od roku 2027 si budou Pražané moci sdílená kola vypůjčit až 4x denně,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

Platit ale bude omezení na maximálně 10 jízd týdně.

Veřejná zakázka nazvaná Bikesharing v PID Lítačka 2026 navazuje na dosavadní systém podpory sdílených jízdních kol v rámci benefitního programu aplikace PID Lítačka, který v současné podobě funguje na území hlavního města od roku 2022.

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Dosavadní provoz služby bikesharingu v rámci PID Lítačka prokázal stabilní uživatelský zájem a plnění dopravní funkce služby. Od jejího zavedení se uskutečnilo přes 3,6 milionu jízd a přibylo zhruba 100 tisíc uživatelů. Dosavadní zkušenost potvrzuje vhodnost zachování této služby i pro další období při přesnějším nastavení smluvních a provozních podmínek.

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„Nový systém koeficientů nám navíc umožní cíleně podporovat bikesharing i v okrajovějších částech Prahy, kde je hustota sítě i frekvence spojů MHD nižší, a nabídnout tak Pražanům skutečně komplexní řešení mobility,“ dodal Beránek.

Od ledna plánuje město spustit novou verzi aplikace Lítačka. Náměstek také řekl, že město ve spolupráci se svými společnostmi Technická správa komunikací a Operátor ICT na konci roku spustí nový systém monitoringu sdílených kol, který má reagovat na stížnosti lidí na přeplněná stanoviště pro jejich odkládání.

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