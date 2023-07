Někdy stačí i společný stůl. V Berouně začala fungovat sdílená kancelář

Prvně si ji vyzkoušel před 15 lety při pracovním pobytu v americkém San Francisku – „Dost mi to pomohlo, když jsem začínal dělat první zakázky a nemohl jsem si pronajmout vlastní prostory. Mít střechu nad hlavou, stůl, wi-fi a ještě k tomu fajn lidi ve městě, kde jsem znal jen imigrační úřednici a domácího, byl další bonus,“ popisuje designér Tomáš Nejedlý svoje zkušenosti s takzvaným coworkingovým centrem, tedy sdílenou kanceláří.

„Už se chodí domlouvat první zájemci. Jsou mezi nimi malíři, architekti a podobně tvořiví lidé,“ říká Veronika Voborníková z berounského Městského kulturního centra, které provozuje kulturní dům včetně sdílené kanceláře.

Ta vznikla na místě bývalé kavárny. „Chceme ji nabídnout obyvatelům Berouna pro krátkodobé využití, kdykoliv to budou potřebovat. Mohou zde v klidu pracovat, vyřídit si pracovní schůzku anebo si třeba pronajmout prostor pro školení,“ říká místostarosta Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci), který vznik sdílené kanceláře inicioval.

Do konce července je prozatím otevřená od 9 do 13 hodin nebo po předchozí domluvě. Hodina pronájmu vyjde na 70 korun. Nebo si lze zaplatit měsíční členství. Pak podle zvoleného tarifu stojí hodina od 25 do 60 korun. „Do budoucna plánujeme, že by si v zadní části mohli zájemci vybrat i vlastní stůl. A později i kanceláře, aby měli prostor i na případné porady a workshopy,“ prozrazuje Veronika Voborníková.

Cowarna, BOBR a GORILLA

Podobná coworkingová centra, sdílené prostory pro začínající podnikatele, freelandery – lidi na volné noze a další, kterým se nevyplatí držet si vlastní kancelář, ale potřebují prostor pro pracovní schůzky nebo nemají doma vhodné pracovní podmínky, fungují ve středních Čechách ještě například v Příbrami, Staré Boleslavi nebo Poděbradech.

Cowarna v centru Příbrami je pro uživatele s prémiovým členstvím přístupná nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu, pro ostatní od 8 do 17 hodin.

Poděbradský GORILLA HUB se nachází poblíž lázeňského parku, má otevřeno denně od 6 hodin do půlnoci a přijímá nové členy. CoWORKING BOBR ve Staré Boleslavi pořádá i vzdělávací a networkingové akce jako Brain & Breakfast, setkání podnikatelů a různá cvičení pro ně. Členové mají k dispozici knihovnu s byznys literaturou, do níž se mohou začíst i v odpočinkové zóně.

V Mělníku podobně jako teď v Berouně poskytli před dvěma lety na jaře nevyužívané prostory v jednom z domů na náměstí Míru. Zdejší sdílenou kancelář může využívat až 16 lidí naráz. Pronajmout si ji mohou jednorázově nebo za měsíční paušál.

Většina sdílených kanceláří a center jak ve středních Čechách, tak v Praze nabízí zájemcům den na zkoušku, kdy si zadarmo mohou coworking vyzkoušet.

„A první velké kontrakty jsem uzavřel, když jsme si společně vařili v coworking centru kafe,“ uzavírá Čechoameričan.