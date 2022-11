Lidé chtějí v práci prožít hezký den, ne rutinu, říká šéf sdílených kanceláří

Jak jste se přizpůsobili nové situaci, kdy se lidé do kanceláří nevracejí?

Naše centra jsou dlouhodobě na 95 procentech obsazenosti. Práce jenom z domova se ukázala jako neefektivní. Ze začátku to sice vypadalo jako velmi produktivní nástroj, ale poté se objevily problémy jako duševní zdraví, osamělost a ztráta firemní kultury. Společnosti tak začaly zaměstnance lákat k návratu, přešlo se na takzvaný hybridní model. Ten s sebou ale přinesl rekonstrukci pracovních prostor, aby měli lidé vůbec důvod se vracet. Dnes je mezi firmami veliký boj o talenty, na trhu práce je obrovská poptávka po kvalitních lidech. Vhodné prostory jsou jedna z věcí, které je mohou přitáhnout na stranu těch společností.

Proč jsou tato centra v Praze oblíbená? Jaký je největší rozdíl mezi flexibilní a klasickou kanceláří?

Je to o přístupu. Flexibilní kanceláře jsou skvělým místem například pro technology a různé specialisty, kteří pracují na klíčových pozicích a je po nich ona zmiňovaná velká poptávka. Ti jsou z coworkingových prostorů často nadšení a ten styl jim vyhovuje. Mají ve sdílené kanceláři na výběr z několika míst, odkud si mohou vyřídit e-maily, udělat prezentaci klientům nebo si dát „oraz“ u dobrého kafe. Starší generace, která je ale často na vedoucích a manažerských pozicích, na to má trochu jiný náhled. Jsou zvyklí na to, že každý by měl mít to své jedno místo.

Jak s trhem sdílených kanceláří zamával nástup mileniálů a generace „Z“ na pracovní trh?

Musíme se do nich pokusit vžít, někteří z těch lidí třeba nastoupili po vysoké škole do první práce během pandemie a reálně v práci ještě ani nikdy nebyli. Jsou úplně jinak motivovaní a jsou nároční na to, pro koho dělají, jak a kde. Hybridní způsob práce, kdy je člověk v kanceláři jen několik dní v týdnu, je pro ně nový normál. A my se jim snažíme vyjít vstříc. Budou to totiž oni, kdo se jednou ocitnou na manažerských pozicích.

Příběh Scott. Weber Od roku 2009 se začala podle Adama Zvady naplňovat vize o plně vybavených kancelářích i pro menší a střední firmy, které by se jinak do prvotřídních kancelářských budov nedostaly. To vše s úsporou nákladů, času a flexibilitou času i podmínek. „Jak čas plynul, z jednoho centra v roce 2022 provozujeme 12 úspěšných lokalit,“ říká zakladatel společnosti Scott. Weber. Jeho firma momentálně v Praze provozuje více než 34 tisíc metrů čtverečních a je největším poskytovatelem flexibilních kanceláří s tržním podílem více než 34 procent. Budovy má na Václavském náměstí, Vinohradech, Pankráci, Smíchově, Dejvicích, Holešovicích či Karlíně.

Co nyní zaměstnanci od pracovního prostředí chtějí?

Dříve se na to lidí nikdo neptal. To spíše majitelů a nájemců. Teď je situace jiná, zaměstnance posloucháme a spíše než kanceláře a jejich vybavení prodáváme komunitu a zážitky.

Co si pod tím mám představit?

Lidé se přicházejí do práce angažovat a socializovat. Chtějí v ní prožít hezký den a nejen šedou rutinu. Základem je pro ně dobrá káva, možnost zajít si v práci do fitka nebo na hodinu jógy. Pro nové projekty také připravujeme vlastního šéfkuchaře, který bude zaměstnancům k dispozici.

Jaký máte názor na Karlín? Máte tu centrum Praga Office & Garden, nyní otevíráte i dvě patra v budově Rustonka.

Je to dlouhodobě nejvyhledávanější lokalita u nás. Karlín je komunitní čtvrť, nepracuje se zde pouze v kancelářích na jednom patře. Lidé oceňují „work-life balance“ a ten je v této pražské čtvrti na vysoké úrovni. Je tu i přes všechny krize snad jako v jediné lokalitě v Praze stále velká poptávka.

Jak se do vašich projektů promítá energetická krize? Shánějí se prostory v metropoli hůř?

Když jsme se připravovali na rok 2022, měl být nejkritičtější. Teď se s válkou na Ukrajině zdá, že rok 2023 bude ještě horší, snad už naposled. My jsme samozřejmě v nepřetržitém kontaktu se všemi budovami, kde máme flexibilní kanceláře, a hledáme nejlepší možné varianty. Se všemi partnery jsme se shodli, že si budeme utahovat opasky.

Příští rok chce Scott. Weber v Praze otevírat další tři coworkingová centra. Kde?

Jedno bude na Chodově, kde vidím velký potenciál. Není tam taková konkurence a zároveň zde působí mnoho klientů, kteří jsou ochotní změnit prostředí. Druhým je Port 7 v Holešovicích, tam máme velké plány, zaměstnancům připravujeme i vlastní člun na Vltavě. Třetí bude opět v Karlíně.

Kde by ještě mohly potenciálně vzniknout nové prostory? V Chomutově udělali sdílené pracoviště z bývalého kina.

I to je určitě možné, přestavba kina, hotelu nebo i loftové haly je pro mě velmi atraktivní. V budoucnu se na to určitě zaměříme. Jakýkoliv úspěšný byznys je v současnosti o datech, která se musí správně vyhodnotit. Když takto vyhodnotíme kino, může být i z něj zajímavý openspace.

Pro koho je tedy vlastně coworking vhodný?

Podle mě pro všechny, analýzy říkají, že to skoro každá společnost jako pracovní model zvažuje. Mezi naše klienty patří především technologické firmy, startupy, marketingové nebo finanční společnosti. Velký potenciál vidím třeba ve státní správě, která má pro způsob práce diktované takové podmínky, které se s moderními principy neslučují. Dvacet metrů čtverečních na člověka a šestnáct skříněk pro zaměstnance opravdu nezaručí úspěšný byznys. Stejně tak nejsou měřítkem produktivity odpracované hodiny.

Myslí architekti těchto prostor také na introverty, kterým nemusí ruch openspace vyhovovat?

Před pandemií existovaly sociální huby, které sdílely velký prostor a bylo to tam dost divoké. Současnost už je jiná, my se soustředíme na jiné faktory. Bereme v potaz, jací lidé budou v kancelářích pracovat. Máme focus roomy a další tiché místnosti na telefonování. A nejde jen o extroverty a introverty. Někteří lidé zase potřebují takzvaný „odkladový prostor“, kde mají svůj klid na plánování práce. Ti na pracovišti nevyhledávají zrovna pingpongové stoly a mají raději konzervativnější prostředí.

Název vaší firmy zní světově, ale ve skutečnosti to bylo na začátku jednodušší. Můžete tedy prozradit, jak to bylo?

Je to jednoduché, jednou v létě jsem přijel z vyjížďky na kole značky Scott a manželka zrovna něco kuchtila na grilu značky Weber. Mně se to zalíbilo a název v té době začínající firmy byl na světě.