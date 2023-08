Z Divadelní ulice na Národní třídu znovu vede schodiště, obnovili ho po 70 letech

Schodiště stojí na místě, kde v minulosti bylo, ale v 50. letech minulého století jej komunistické vedení města nechalo strhnout při rozšiřování podjezdu Divadelní ulice pod Národní. Nynější podoba je replikou původní stavby, první návrh na obnovu schodiště podle radního Prahy 1 Vojtěcha Ryvoly (ANO) padl v roce 2008. Vybudování stálo 7,5 milionu korun.

Pro přesun z Národní do Divadelní byli dosud Pražané zvyklí využívat průchod budovou Akademie věd. „Průchod se navrací Akademii věd a to, co si s ním udělá, je už jenom její věc. Dnešním dnem ho tedy Akademie věd může uzavřít a již to není záležitost Prahy 1,“ řekl Ryvola.

Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ocenil zlepšení přístupu pro chodce. „Magistrát podporuje jakékoliv opatření městských částí, které směřuje k podpoře pěší dopravy,“ řekl.

Radní Prahy 1 pro sociální oblast Ivana Antalová (dříve Piráti) doplnila, že s ohledem na příkrost schodiště nebylo možné ho osadit plošinou pro vozíčkáře. „Podnikáme kroky k tomu, aby se rozšířil protější chodník a tím pádem se umožnil snadný pohyb osobám na vozíčku nebo rodičům s kočárky,“ uvedla.